Durante la conferencia de Nintendo en E3 2021, la compañía japonesa reveló al quinto personaje contenido dentro del Fighters Pass Vol. 2. Se trata de nada más ni menos que Kazuya Mishima, invitado de la franquicia Tekken. Mientras que el tráiler de anuncio dejó ver algunas habilidades de este nuevo luchador, Masahiro Sakurai —director de Super Smash Bros Ultimate— dedicaría un directo el 28 de junio a explicar cómo funcionará Kazuya.

A continuación, podrán encontrar todo lo que se reveló sobre el próximo personaje DLC de Super Smash Bros Ultimate (SSBU) en el último directo con Masahiro Sakurai.

¿Qué movimientos y habilidades tendrá Kazuya Mishima en Super Smash Bros Ultimate (SSBU)?

Como se pudo ver en su revelación, Kazuya Mishima contará con la mayoría de sus movimientos y habilidades icónicas en SSBU. Aunque plasmarlas con total fidelidad en Super Smash Bros Ultimate es imposible —mientras que en Tekken hay cuatro botones de ataque, cada uno asignado a una extremidad; en SSBU solo hay dos—, Masahiro Sakurai decidió compensar eso implementando una envidiable cantidad de movimientos normales. Esto se debe a que el análogo izquierdo funcionará como si tuviera 8 direcciones —como una palanca de arcade— y el uso de estas será vital para tener acceso a todo el repertorio de ataques.

Esta gran cantidad de movimientos, que abrirá oportunidades para hacer combos, hará que Kazuya sea un oponente temible en combates 1 contra 1. Sin embargo, estará en desventaja frente a oponentes con mayor alcance y en combates que involucren a múltiples luchadores.

Aunque contará con Devil Blaster (Especial Neutral) —un proyectil muy versátil con gran alcance, ya que puede apuntarse y dispararse tanto en tierra como aire—, Kazuya Mishima será un personaje pesado. Será más parecido a Ganondorf y Bowser que a Ryu o Terry Bogard. Por un lado, esto permite que varios de sus ataques tengan armadura y sean muy dañinos. Esto último se verá exaltado cuando el porcentaje de daño de Kazuya llegue al 100%, momento en el que entrará en el modo Rage. En este, su ataque aumentará y tendrá acceso a su Rage Drive. Este podrá ejecutarse por medio de un agarre, realizando Heaven’s Door (Especial hacia abajo) o el comando de Shōryūken. Al igual que con Terry Bogard, esta última versión hará mucho más daño. Por otro lado, será uno de los personajes más lentos del juego.

¿Con qué otros contenidos llegará Kazuya Mishima a Super Smash Bros Ultimate (SSBU)?

Como es costumbre con los personajes DLC, Kazuya Mishima llegará con un nuevo escenario y una colección de música. El primero consistirá en el Dojo Mishima, un escenario cerrado sin plataformas en el que inicialmente no habrá vacíos. Sin embargo, ataques fuertes provocarán que las paredes y el techo sean destruidos. De esta forma, será posible eliminar a los oponentes. No obstante, las paredes y el techo se repararán a medida avance el combate.

En lo que respecta a música, Kazuya Mishima llegará con 39 pistas de la franquicia Tekken.

¿Cuándo será la fecha de lanzamiento de Kazuya Mishima en Super Smash Bros Ultimate (SSBU)?

El lanzamiento de Kazuya Mishima en Super Smash Bros Ultimate (SSBU) será el 29 de junio.

¿Qué precio tendrá el DLC de Kazuya Mishima para Super Smash Bros Ultimate (SSBU)?

Kazuya Mishima (SSBU) podrá comprarse individualmente por un precio de $6 dólares, más o menos $22,300 pesos (Colombia). Por supuesto, el personaje será gratis para aquellos que hayan comprado el Fighters Pass Vol. 2 una vez se lance la actualización 12.0.0. El Fighters Pass Vol. 2 tiene un precio de $30 dólares, aproximadamente $111,350 pesos (Colombia).

Disfraces para luchadores Mii

Además de Kazuya Mishima, cuatro nuevos atuendos para los luchadores Mii estarán disponibles a partir del 29 de junio. Estos están inspirados en Dovahkiin (The Elder Scrolls V: Skyrim), Shantae (Shantae), Lloyd Irving (Tales of Symphonia) y Dante (Devil May Cry).

Amiibo de Min Min

Para finalizar la transmisión, Masahiro Sakurai dio a conocer que el amiibo de Min Min se podrá a la venta en algún momento de 2022. Al parecer, no habrá figura de Kazuya.

Super Smash Bros Ultimate es una exclusiva de Nintendo Switch.

Fuente: canal oficial de Nintendo España en YouTube