Superhot es un juego bastante curioso. Se trata de un título de disparos con un llamativo estilo visual en el que el tiempo solo avanza si nosotros nos movemos. Esto convierte los tiroteos en un puzle. La secuela, llamada Superhot: Mind Control Delete, está a punto de llegar con una sorpresa: será gratis para quienes compraron el juego original.

Los fanáticos sabrán que Superhot: Mind Control Delete no pretendía ser una secuela. Este título comenzó siendo una simple expansión, pero su alcance creció tanto que se convirtió en un juego completo.

Cómo recibir Superhot: Mind Control Delete gratis

No basta con tener el primer Superhot en su biblioteca de PlayStation 4, Xbox One, Steam, GOG, Epic Games Store o Humble Store. Para recibir gratis su secuela, deben haberlo comprado. Mejor dicho, esta oferta no aplica si obtuvieron el juego gratis mediante Games with Gold, Twitch Prime u ofertas similares.

Ya que este nuevo título estará disponible a partir del 16 de julio de 2020, todavía tienen unos días para comprar el primero y obtener el segundo gratis. Este aparecerá en sus bibliotecas automáticamente poco después de su lanzamiento, excepto para Xbox One. Los jugadores recibirán un correo con el código para redimirlo.

¿Que pasa con aquellos que tienen Superhot en Nintendo Switch? Esa consola no forma parte de la oferta, pero los desarrolladores están ofreciendo una copia gratis del nuevo título para PC a aquellos que hayan comprado el primero en la eShop.

