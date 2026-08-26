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Sweetheart es un simulador de ruptura sentimental tóxica, es decir terror narrativo en primera persona

Morir de amor.

Cesar Nuñez
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Cesar Nuñez
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Genie Boy Games, mismo estudio desarrollador de T.W.I.R.L., anunció Sweetheart, que definen como un simulador de rupturas amorosas de terror narrativo en primera persona. El lanzamiento del juego está previsto para PlayStation 5, Xbox Series X/S, Switch y PC a través de Steam en 2027. El juego te invita a «sobrevivir al final de una relación tóxica de 15 años con tu amor de la adolescencia, ahora una estrella del pop, que ha mutado en un monstruo nacido de la ilusión de tus sueños de infancia».

Skylar Maxine es una estrella del pop de primera categoría que vive en una enorme mansión en Los Ángeles. Ella es un verdadero ícono, una mezcla de sus ídolas de la infancia, Hannah Montana y Marilyn Monroe, pero hubo un tiempo en que simplemente era Skylar, quien empezó a salir con su amor platónico de la infancia, Gabe, cuando tenían 12 años. Temiendo fracasar en el cumplimiento de sus metas de toda la vida juntos, la estabilidad mental de Skylar se desmorona y horrores indescriptibles se manifiestan en la realidad como una crisis existencial.

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«Es difícil no querer ser como las parejas perfectas que vemos en la televisión. Sweetheart transforma estos pensamientos en una tragedia surrealista que examina la época de principios de la década de 2000, cuando las grandes cadenas convirtieron a los niños en estrellas, y las profundas consecuencias para la humanidad que esto pudo haber dejado a su paso. Entre los elementos de terror y comedia se esconde una historia auténtica y significativa que gira en torno al estigma de la enfermedad mental, las zonas grises de las identidades dependientes y, en última instancia, la superación del abuso en una relación», declaró Ben Escobar, fundador de Genie Boy Games.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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