Switch 2 con 26.35 millones vendidas y PS5 con 97.9 millones de unidades despachadas, encabezan los cierres de trimestre fiscal

Sony anunció en sus resultados financieros correspondientes al trimestre finalizado el 30 de septiembre del 2026, que PlayStation 5 alcanzó los 97.9 millones de unidades distribuidas a nivel mundial cerca a cumplir seis años de lanzamiento. Durante el trimestre finalizado en septiembre, se distribuyeron 2.6 millones de unidades de PS5, lo que supone un descenso de 0.9 millones respecto al mismo periodo fiscal anterior.

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Las ventas combinadas de ‘software’ para PlayStation 5 y PlayStation 4 alcanzaron los 88.2 millones de unidades durante el trimestre finalizado. El 78% de las ventas de ‘software’ fueron descargas digitales de juegos completos. A fecha del 4 de noviembre del 2026, Marvel’s Wolverine ha vendido 2.4 millones de unidades. Al 30 de septiembre del 2026, PlayStation Network contaba con 127 millones de usuarios activos mensuales, un incremento de ocho millones con respecto al año anterior.

Cierre de trimestre fiscal de Nintendo Switch 2 y Switch

Nintendo Switch 2 ha vendido 26.35 millones de unidades y el primer Switch alcanzó los 157.20 millones de unidades a nivel mundial hasta el 30 de septiembre del 2026, según el último informe de resultados financieros. Durante los tres meses se vendieron 2.67 millones de unidades de ‘hardware’ y 15.04 millones de unidades de ‘software’ para Switch 2. Los títulos ‘first party’ de Nintendo más vendidos a la fecha para Switch 2 son:

Mario Kart World – 16,48 millones

Donkey Kong Bananza – 5,05 millones

Pokémon Legends: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition – 4,04 millones

Pokémon Pokopia – 4,04 millones

Splatoon Raiders – 2,42 millones

Kirby Air Riders – 1,94 millones

Fire Emblem: Fortune’s Weave – 1,34 millones

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition – 1,28 millones

Star Fox – 1,17 millones

Lanzamientos recientes de Switch (sin versión nativa para Switch 2)

Del mismo modo, se han vendido más de 73,21 millones de juegos para Switch 2 y 1593,87 millones de juegos para Switch en todo el mundo.