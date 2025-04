Switch 2: especificaciones, precio, fecha de lanzamiento y todo lo que necesitan saber de la nueva consola de Nintendo

Tras un largo período de expectativas, Nintendo por fin ha revelado oficialmente su consola de novena generación, la Nintendo Switch 2. La presentación a detalle de la nueva consola híbrida y los juegos que la llegarán los primeros meses tuvo lugar durante un Nintendo Direct del 2 de abril de 2025. Este evento en línea ofreció a los seguidores de la compañía de Kioto un vistazo detallado a las características, el diseño de la consola y el lanzamiento de la misma. GamerFocus fue el único medio de Colombia invitado al evento Nintendo en Nueva York y aquí les tenemos toda la información sobre nuestro primer encuentro con la Switch 2.

Adicionalmente, el equipo de GamerFocus preparó una charla donde Francisco Rosado —Editor en jefe del medio— nos contó su experiencia en el evento y hablo de los juegos de Nintendo Switch 2 que pudo probar.

¿Cuál es la fecha de lanzamiento de Nintendo Switch 2?

El lanzamiento de la consola Nintendo Switch 2 está programado para el jueves 5 de junio de 2025. En Colombia y se espera que la Nintendo Switch 2 llegue el mismo día a tiendas seleccionadas, así lo confirmó Romina Mercury Whitlock, la Directora de Marketing para Latinoamérica, en una entrevista que sostuvo con nosotros en el evento de lanzamiento del pasado 2 de abril.

En cuanto al precio de la consola, Nintendo ha confirmado que el precio de lanzamiento será de 450 dólares en Estados Unidos. Para aquellos que deseen adquirir la consola junto con un juego, se ofrecerá un paquete especial con una copia digital del juego Mario Kart World por 499.99 dólares. En cuanto al precio oficial para Colombia, por el momento la compañía no nos dio un aproximado. No obstante, sí nos afirmaron que el precio de la Nintendo Switch 2 y sus juegos estará localizado para Colombia y los demás países de la región.

¿Qué viene en la caja de Nintendo Switch 2?

Consola Nintendo Switch 2

Controles Joy-Con 2 (izquierdo y derecho)

Un soporte para controles Joy-Con 2

Correas de los controles Joy-Con 2

Una base de Nintendo Switch 2

Un cable HDMI de ultra alta velocidad

Un adaptador de corriente de Nintendo Switch 2

Un cable USB-C de carga

¿Cuándo inician las reservas de la consola Nintendo Switch 2?

Las reservas para la consola comenzarán el 8 de abril de 2025, a través del sitio web oficial de Nintendo y minoristas seleccionados. Adicionalmente, en algunos territorios las reservas de la consola se ofrecerán inicialmente a miembros de Nintendo Switch Online que cumplan con ciertos criterios, como tener una suscripción activa durante al menos un año y haber dedicado un tiempo significativo a jugar títulos de Nintendo Switch. En Colombia, el inicio de las reservas de Nintendo Switch 2 será anunciada en las próximas semanas.

Diseño y Características Principales

A simple vista, desde que se conoció su diseño por primera vez, la Nintendo Switch 2 es prácticamente idéntica a su predecesora. Sin embargo, la Switch 2 es más grande. Esta es una tendencia de la industria, la cual se puede ver reflejada en los tamaños de la Steam Deck, Rog Ally u otras consolas de este tipo. Así que como Nintendo no se puede quedar atrás y tanto el mercado como los componentes lo requieren, la Switch 2 tendrá un grosor de 13,9 mm como la original, pero ahora cuenta con una pantalla de 6,9 pulgadas.

El dock de la Switch 2, ademas de contar con un sistema de refrigeración, también cuenta con un puerto de red.

Otro cambio notable en el diseño es el nuevo soporte. Este, a diferencia que es el del Switch original, cubrirá toda la parte trasera de la consola y será ajustable. Esto permitirá que los jugadores ajusten la pantalla desde varios ángulos. En cuanto a los Joy-Cons, Nintendo ha confirmado que ambos mandos de la Switch 2 se podrán de manera similar a un mouse del PC. También hay elementos de control por movimiento similares a los que ya hemos visto en la Nintendo Switch original, donde puedes mover la muñeca con el mando en la mano para lanzar una pelota, o algo similar.

¿Para qué sirve el botón C de los Joy-Con de Nintendo Switch 2?

Además, los Joy-Con de Switch 2 —aparte de ser más grandes— también se conectarán a la consola de una forma nueva. Esto gracias a que en lugar de usar el sistema de raíles, en la Switch 2 Nintendo ha implementado un nuevo método de conexión. Ahora, los Joy-Cons 2 se acoplan a la consola por medio de dos poderosos imanes que se adhieren a los botones metálicos de los mandos.

Gracias al título de pago Nintendo Switch 2 Welcome Tour, los jugadores podrán conocer a fondo el funcionamiento de la consola.

Uno de los grandes misterios de Nintendo Switch 2 era el «botón C». Afortunadamente, durante el Nintendo Switch 2 Direct, lagran N ha confirmado que este botón sirve para activar el GameChat. El botón C se encuentra en el joystick derecho y permite acceder al nuevo sistema de chat de la consola con solo pulsarlo. El menú en cuestión parece muy similar al que verías en Discord, con la cámara de cada jugador mostrándose en la parte inferior de la pantalla.

¿Cómo es el modo GameChat de Switch 2?

Este chat utiliza un micrófono integrado en el mando y permite compartir la pantalla, incluso entre jugadores en diferentes juegos. Además, el Switch 2 incluirá una cámara para mostrar al jugador en pantalla, ya sea superpuesta al juego o de forma individual. Nintendo también integró controles parentales para regular el uso de estas funciones por parte de los niños. El Chat de Juego requerirá una suscripción a Nintendo Switch Online, aunque estará disponible sin membresía hasta el 31 de marzo de 2026.

Otras características del GameChat anunciadas son:

Comunicación por voz: Hasta 12 personas pueden comunicarse a través del micrófono integrado de la consola mientras juegan.

Hasta 12 personas pueden comunicarse a través del micrófono integrado de la consola mientras juegan. Compartir pantalla: Hasta cuatro personas pueden compartir sus pantallas.

Hasta cuatro personas pueden compartir sus pantallas. Chat de video: Si se conecta una cámara USB-C compatible, hasta cuatro personas pueden usar el chat de video.

Si se conecta una cámara USB-C compatible, hasta cuatro personas pueden usar el chat de video. Invitaciones: Los usuarios pueden invitar a personas de su lista de amigos a unirse a las sesiones de GameChat.

Los usuarios pueden invitar a personas de su lista de amigos a unirse a las sesiones de GameChat. Seguridad: Se incluyen medidas de seguridad como la posibilidad de denunciar a otros usuarios y la necesidad de aprobación desde la aplicación control parental de Switch para los menores de 16 años.

Especificaciones Técnicas

Consola Nintendo Switch 2

Tamaño: Aproximadamente 4.5 pulgadas de alto x 10.7 pulgadas de ancho x 0.55 pulgadas de grosor (con controladores Joy-Con 2 adjuntos). Grosor máximo desde la punta de los joysticks hasta las partes sobresalientes de los botones ZL/ZR: 1.2 pulgadas.

Peso: Aproximadamente 0.88 lbs. Aproximadamente 1.18 lbs con controladores Joy-Con 2 adjuntos.

Pantalla: Pantalla LCD táctil capacitiva de 7.9 pulgadas de gama de colores amplia. Resolución de 1920×1080 píxeles. Soporte HDR10. VRR hasta 120 Hz.

CPU/GPU: Procesador personalizado fabricado por NVIDIA.

Almacenamiento: 256 GB (UFS). Una porción del almacenamiento está reservada para uso del sistema.



Conectividad

Características de Comunicación: LAN inalámbrica (Wi-Fi 6). Bluetooth. En modo TV, Nintendo Switch 2 se puede conectar mediante el puerto LAN cableado en la base.

Salida de Video: Salida a través del conector HDMI en modo TV. Resolución máxima de 3840×2160 (4K) a 60 fps (modo TV). Soporta 120 fps cuando se seleccionan resoluciones de 1920×1080/2560×1440. Soporta HDR10. Resolución máxima de 1920×1080 en modo sobremesa y modo portátil, siguiendo la resolución de la pantalla.

Salida de Audio: Soporta salida PCM lineal 5.1ch. Salida a través del conector HDMI en modo TV. El efecto de sonido envolvente se puede aplicar al salir a los auriculares o al altavoz incorporado (el efecto de sonido envolvente al salir al altavoz incorporado requiere una actualización del sistema).

Altavoces: Estéreo. La estructura de recinto independiente proporciona una calidad de sonido natural y clara.

Micrófono: Micrófono incorporado (monoaural). Cancelación de ruido, cancelación de eco y control de ganancia automática proporcionan una experiencia de chat de voz más cómoda.



Otras caracteristicas de la consola

Botones: Botón de ENCENDIDO/Botones de volumen.

Puertos USB-C: 2 puertos USB-C. El puerto en la parte inferior se utiliza para cargar la consola y conectarse a la base de Nintendo Switch 2. El puerto en la parte superior se utiliza para conectar accesorios y/o cargar la consola.

Conector de Audio: Mini-enchufe estéreo de 3.5 mm de 4 contactos (estándar CTIA). Nota: Nintendo no puede garantizar la funcionalidad con todos los productos.

Ranura para Tarjetas de Juego: Se pueden insertar tarjetas de juego de Nintendo Switch 2 y Nintendo Switch.

Ranura para Tarjetas microSD Express: Compatible solo con tarjetas microSD Express (hasta 2 TB). Las tarjetas de memoria microSD que no son compatibles con microSD Express solo se pueden usar para copiar capturas de pantalla y videos de Nintendo Switch.

Sensores: Acelerómetro, giroscopio y sensor de ratón ubicados en los controladores Joy-Con 2. Sensor de brillo ubicado en la consola.

Entorno Operativo: 41-95 grados F / 20-80% de humedad.

Batería Interna: Batería de iones de litio/5220mAh.

Duración de la Batería: Aproximadamente 2 – 6.5 horas. Estas son estimaciones aproximadas. La duración de la batería dependerá de los juegos que juegues.

Tiempo de Carga: Aproximadamente 3 horas. Mientras el sistema está en modo de suspensión.



Dock de Nintendo Switch 2

Tamaño: Aproximadamente 4.5 pulgadas de alto x 7.9 pulgadas de ancho x 2 pulgadas de grosor. La altura incluye .08 pulgadas agregadas por los pies en la parte inferior de la base.

Peso: Aproximadamente 0.84 lbs.

Puertos: 2 puertos USB (compatibles con USB 2.0) en el lateral. Conector del sistema Puerto del adaptador de CA. Puerto HDMI. Puerto LAN.



Controles Joy-Con 2

Tamaño: Aproximadamente 4.57 pulgadas de alto x 0.56 pulgadas de ancho x 1.2 pulgadas de grosor. El grosor máximo desde la punta de los joysticks hasta las partes sobresalientes de los botones ZL/ZR es de 1.2 pulgadas.

Peso: Joy-Con [L]: 2.3 oz. Joy-Con [R]: 2.4 oz.

Botones: Joy-Con [L]: Joystick izquierdo (presionable), Arriba/Abajo/Izquierda/Derecha/L/ZL/SL/SR/- Botones, Botón de captura, Botón de liberación, Botón de sincronización. Joy-Con [R]: Joystick derecho (presionable), A/B/X/Y/R/ZR/SL/SR/+ Botones, Botón HOME, Botón C, Botón de liberación, Botón de sincronización.

Inalámbrico: Joy-Con [L]: Bluetooth 3.0. Joy-Con [R]: Bluetooth 3.0/NFC.

Sensor: Joy-Con [L]: Acelerómetro, giroscopio, sensor de ratón. Joy-Con [R]: Acelerómetro, giroscopio, sensor de ratón.

Vibración: HD rumble 2.

Batería Interna: Batería de iones de litio / capacidad de la batería 500mAh.

Duración de la Batería: Aproximadamente 20 horas. La duración de la batería puede variar según el uso.

Tiempo de Carga: Aproximadamente 3 horas 30 minutos. Los controladores Joy-Con se cargan cuando se conectan al sistema o al agarre de carga Joy-Con 2.



Correa Joy-Con 2

Tamaño: Aproximadamente 4.6 pulgadas de alto x 0.65 pulgadas de ancho x 0.28 pulgadas de grosor. Excluyendo la parte del cable.

Peso: Aproximadamente 0.25 oz. Excluyendo la parte del cable.



Agarre Joy-Con 2

Tamaño: Aproximadamente 4.57 pulgadas de alto x 5.67 pulgadas de ancho x 1.58 pulgadas de grosor.

Peso: Aproximadamente 3.35 oz.



¿Cuáles son los juegos de Nintendo Switch 2 anunciados?

Juegos exclusivos de Nintendo

Mario Kart World: 5 de junio

Donkey Kong Bananza: 17 de julio

Super Mario Party Jamboree – Nintendo Switch 2 Edition + Jamboree TV: 24 de julio

The Legend of Zelda: Breath of the Wild – Nintendo Switch 2 Edition y The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom – Nintendo Switch 2 Edition: 5 de junio

Kirby y la tierra olvidada – Nintendo Switch 2 Edition + El mundo astral: 28 de agosto

Metroid Prime 4: Beyond: 2025

Leyendas Pokémon: Z-A – Nintendo Switch 2 Edition: finales de 2025

Kirby Air Riders: 2025

Drag x Drive: verano 2025

Nintendo Switch 2 Welcome Tour: 5 de junio

The Duskbloods: 2026

Juegos con exclusividad temporal o de terceros

Hades II: sin fecha específica

EA SPORTS Madden NFL y EA SPORTS FC: sin fecha específica

NBA 2K y WWE 2K: sin fecha específica

Hyrule Warriors: La era del destierro: invierno 2025

Split Fiction: 5 de junio

Cyberpunk 2077: Ultimate Edition: 5 de junio

Final Fantasy VII Remake Integrade: sin fecha específica

Street Fighter 6: sin fecha específica

Sid Meier’s Civilization® VII – Nintendo Switch 2 Edition: 5 de junio

Hogwarts Legacy: 5 de junio

BRAVELY DEFAULT FLYING FAIRY HD Remaster: 5 de junio

Borderlands 4: 2025

Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4: verano 2025

ELDEN RING Tarnished Edition: 2025

Yakuza 0 Director’s Cut: 5 de junio

Fortnite: 5 de junio

Enter the Gungeon 2: 2026

HITMAN World of Assassination – Signature Edition: 5 de junio

Project 007: sin fecha específica

STARSEEKER: Astroneer Expeditions: sin fecha específica

Daemon X Machina: Titanic Scion: sin fecha específica

DELTARUNE: sin fecha específica

Survival Kids: sin fecha específica

Star Wars Outlaws: sin fecha específica

Hollow Knight: Silksong: 2025

¿Los juegos y perifericos de Switch son compatibles con Nintendo Switch 2?

Esta es la c antidad de juegos de Switch cuya compatibilidad ha sido probada en la nueva consola.

Los usuarios podrán disfrutar de su catálogo de juegos de Nintendo Switch en la nueva consola, tanto en formato físico como digital. No obstante, es crucial señalar que la compatibilidad no será universal. Algunos títulos podrían presentar problemas o limitaciones en su funcionamiento. Nintendo ha proporcionado una lista de juegos que presentan problemas para iniciar en Nintendo Switch 2, la cual pueden consultar en el siguiente enlace. Adicionalmente, Nintendo tambien ha compartido una lista de titulos de Switch compatibles con la nueva consola y la pueden consultar en el siguiente enlace.

Títulos como Everybody 1-2-Switch!, WarioWare: Move It!, Dr Kawashima’s Brain Training for Nintendo Switch, 1-2-Switch o Ring Fit Adventure solo se podrán jugar con los Joy-Con de la primera Switch. Sin embargo, algunos de los Kits de Nintendo Labo, debido al tamaño de la consola y los nuevos Joy-Con no serán compatibles con Switch 2. En cuanto a los perifericos, solo serán compatibles con Switch 2 los diferentes controles, mientras que accesorioscomo el Ring Fit, los volantes o tarjetas MicroSD no se podrán usar en la Nintendo Switch 2. La lista de accesorios compatibles,la pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: Nintendo