Switch 2 recibe su cuarto juego de GameCube el 3 de julio

Super Mario Strikers se unirá a la aplicación de GameCube de Nintendo Switch Online la próxima semana, exclusivamente para Switch 2. El juego está previsto para el próximo 3 de julio a las 8:00 pm hora Colombia. Esta es la cuarta incorporación de GameCube tras el lanzamiento para Nintendo Switch 2, disponible para los suscriptores del paquete de expansión de Switch Online. Le sigue a The Legend of Zelda: The Wind Waker, F-Zero GX y SoulCalibur 2. Next Level Games creó este título deportivo en 2005.

Super Mario Strikers, el primer título de la serie Mario Strikers, lanzado originalmente para la consola Nintendo GameCube en 2005, es un juego de fútbol extremo donde todo vale. Elige a tu capitán entre los personajes principales del Reino Champiñón, como Mario, Luigi, Peach, Daisy, Yoshi, Donkey Kong, Wario y Waluigi, y disfruta de una gran variedad de modos como Grudge Match, Cup Battles y Custom Battles. En este estadio, los partidos se desarrollan a una velocidad e intensidad vertiginosas, y sin árbitros que distribuyan penaltis, ¡lo único que contiene el caos es la valla electrificada que rodea el campo!

Además, consigue objetos familiares, como conchas y hongos, para añadir más caos y darte un impulso durante los partidos. Pero la clave para ganar es el Supergolpe: ¡un potente disparo que puede darte dos puntos a la vez! Perfecciona tus técnicas, asesta golpes potentes e incluso usa el Chomp Cadena en el campo mientras intentas marcar un gol y aplastar al rival. Con controles sencillos, cualquiera puede saltar al campo jugando solo y en partidas multijugador locales y online para hasta cuatro jugadores.