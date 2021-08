Aquellos que están pendientes de noticias relacionadas con juegos retro tal vez recuerden que los juegos de Syndicate y Ultima Underworld habían desaparecido de GOG, la tienda digital especializada en clásicos, hace algunos meses. En ese momento se dijo que EA —dueña de los derechos sobre esos títulos— había solicitado su remoción, pero no explicaron la razón.

Afortunadamente, esta desaparición no duró mucho tiempo. Ya podemos encontrar Syndicate Plus, su secuela Syndicate Wars y la colección Ultima Underworld 1+2 de nuevo en GOG. Pero eso no es todo. Para celebrar su regreso, EA está ofreciendo todos estos títulos completamente gratis.

Esta oferta estará disponible hasta las 12:00 p.m. (hora de Colombia) del viernes 3 de septiembre de 2021.

Cuando termine la oferta, cada uno de estos juegos tendrá un precio de $5.99 dólares (aproximadamente 28.000 pesos colombianos).

En el comunicado oficial anunciando la oferta, EA dice asegura que estos juegos estarán disponibles en esa tienda «durante el futuro previsible». Todos aquellos que habían comprado Syndicate Plus, Syndicate Wars y/o Ultima Underworld 1+2 pueden pedir un reembolso por ellos y aprovechar la oferta.

Esta es una gran oportunidad para conocer y disfrutar estos importantes clásicos que se acercan a su aniversario número 30.

Fuente: GOG