Se filtran detalles e imágenes de la remasterización Tactics Ogre: Reborn

Desde hace unos meses sabíamos que Square Enix tenía planeado ‘revivir’ la recordada serie de RPG estratégicos Tactics Ogre con una remasterización subtitulada Reborn gracias a la filtración de una marca registrada y su aparición en PS Store. Ahora tenemos confirmación de que este título está muy cerca gracias a otra filtración compartida por PS Deals.

Por si no lo recuerdan, Tactics Ogre: Let Us Cling Together fue originalmente lanzado en Japón para Super Famicom en 1995 y unos años después pudimos disfrutar de una versión para el primer PlayStation en América. Fue considerado la principal «competencia» del gran Final Fantasy Tactics, que curiosamente es del mismo diseñador.

Su estudio desarrollador, Quest Corporation, fue adquirido por Square Enix y en 2010 publicaron una versión mejorada para PSP que nosotros reseñamos. En en esa versión que se basa la nueva remasterización

De acuerdo a la información revelada Tactics Ogre: Reborn tendrá gráficos y sonido mejorados junto con «un diseño actualizado». Otros cambios incluyen:

Inteligencia artificial de los rivales mejorada.

El sistema de manejo por clases ha sido cambiado para que podamos administrar unidad por unidad.

Grabado de partida automático,

Batallas más ágiles.

Mejoras a los controles e interfaz.

Escenarios recreados en alta definición.

Música regrabada en vivo.

Voces en inglés y japonés.

Se podrá «viajar en el tiempo» para repetir partes de la historia con personajes de mayor nivel.

Se podrán «deshacer movimientos» en batalla.

La remasterización Tactics Ogre: Reborn llegará a PS4 y PS5 en una fecha aún no revelada. Es muy probable que también llegue a PC, Switch y plataformas Xbox, pero todavía no ha sido confirmado.

Via: Video Games Chronicle

Fuente: PS Deals