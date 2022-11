Tactics Ogre: Reborn – Reseña

Al hablar de juegos de estrategia táctica por turnos o TRPG, usualmente sobresale Final Fantasy Tactics entre los más reconocidos. Sin embargo, este juego no habría sido posible sin el director y escritor Yasumi Matsuno, quien a su vez escribió, diseñó y dirigió Tactics Ogre: Let Us Cling Together para Quest Corporation. A su vez con el arte de Akihiko Yoshida.

Este título táctico de 1995 para Super Famicom fue la segunda entrega en la franquicia Ogre Battle. A diferencia de los juegos principales Ogre Battle de estrategia en tiempo real, la serie Tactics Ogre se decantaba por el TRPG, como su nombre la delata. Solo cinco juegos componen esta franquicia en total y su último exponente original, también táctico, es de Game Boy Advance.

Antes que Quest Corporation fuese absorbida por Square Enix en 2003, Atlus distribuyó Let Us Cling Together en América para la primera consola PlayStation. En 2010, un ‘remake’ para PSP llevó la historia de Tactics Ogre a nuevos horizontes. Inspirado por el también ‘remake’ Final Fantasy Tactics: The War of the Lions, su director de arte, Hiroshi Minagawa (FF XII), dirigió el de Tactics Ogre.

Yasumi Matsuno volvió a trabajar en este proyecto junto con los compositores Hitoshi Sakimoto y Masaharu Iwata. La de PSP fue una edición definitiva solo limitada por el alcance de la portátil de Sony. Afortunadamente, una versión remasterizada bajo el título Tactics Ogre: Reborn llega a Nintendo Switch, PS4, PS5 y PC (Steam). Viejos aficionados y nuevos jugadores se unen en lo que significa el renacimiento literal de la franquicia de Square Enix.

La isometría en tiempos modernos

Durante la era de los 16 y 32-bit los jugadores nos acostumbramos a la vista isométrica estática para juegos de estrategia táctica por turnos. Era una forma práctica de ahorrar recursos y desplegar cuadrículas de batalla sin alternar a una pantalla externa. Diferencias de terreno, altura y movimientos se facilitaban con dicha isometría.

El avance tecnológico permitió otras novedades como mapas en 3D y completa rotación de cámara. Sin embargo, Tactics Ogre: Reborn hace parte del primer tipo de juegos y aunque su ‘remake’ implementó novedades gráficas y jugables, la base no se alteró. Al ser una remasterización de un ‘remake’, en la versión actual los cambios no son mayores que los vistos en la edición de PSP frente a la original.

Juegos TRPG modernos como Triangle Strategy implementan un ingenioso giro y libertad de cámara a ‘sprites’ en HD-2D. En Tactics Ogre: Reborn estamos limitados a los mapas isométricos y solo podemos cambiar la posición de la cámara a vista cenital o de pájaro. En otras palabras, centrar la cámara desde arriba para desplazar las unidades en el mismo orden de las flechas, no diagonal. Se echa de menos una rotación.

Calidad de vida

Por alguna razón en la configuración predeterminada, varios de los comandos y menús no obedecen al ‘stick’ izquierdo sino a las susodichas flechas o ‘control pad’. Los campos de batalla redibujados incluyen también una mejorada inteligencia artificial, la cual hace que los enemigos se adapten al desarrollo del combate. Aquellas batallas son más rápidas, tienen autoguardado y una suavizada interfaz de usuario.

Desde el principio de la historia las elecciones que hacemos cambian el rumbo que tendremos. Partiendo de la fecha de nacimiento, cartas del tarot que correspondan a nuestras respuestas o deidad elegida. Todo afecta los cuatro capítulos de alineación legal o caótica, así como sus múltiples finales. Así mismo las decisiones de nuestro protagonista alteran el destino de Valeria y sus habitantes.

En contraste a la versión de 2010, cada unidad se puede nivelar de forma independiente para combinar clases, equipo habilidades y magia. Tactics Ogre: Reborn conserva a sus personajes en arte de pixeles y le da alta definición a los fondos de escenarios. Una mezcla del pasado y el presente pero sin la elegante estética del HD-2D. Es una decisión creativa para destacar cuando otros juegos de estrategia como The DioField Chronicle le ponen énfasis al 3D.

Guerra de cabeza fría

Como suele pasar con este tipo de juegos tácticos, la remasterización del ‘remake’ del segundo título de Ogre Battle es de paso lento, en el buen sentido. Aún cuando las batallas han acelerado su desempeño respecto a PSP. Cada turno es vital y perder un guerrero de nivel alto implica reemplazarlo con otro recluta novato. Atraer nuevos soldados a nuestro batallón personal es parte de la experiencia.

Las secuencias argumentales están vocalizadas y la músicalización ahora es orquestal. Encontramos la opción de idiomas en inglés y japonés. En general las voces hacen un trabajo apropiado para la enrevesada disputa política y militar de Tactics Ogre: Reborn.

Cuando adquirimos la habilidad de rebobinar la historia abrimos un mundo de posibilidades y realidades alternas. Gracias al ‘tarot mundial’ es más fácil descubrir esos caminos que antes solo nos preguntábamos cómo serían, sin tener que iniciar una nueva partida. Además de la historia, durante la batalla podemos retroceder una cantidad de movimientos, corrigiendo así esos errores accidentales que separan la victoria de la derrota.

Reseña en desarrollo…