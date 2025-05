Takashi Nishiyama, creador de Street Fighter y Fatal Fury, trabaja en un juego de Boxeo

Actualmente, tanto Street Fighter como Fatal Fury son las dos franquicias de juegos de pelea que por su premio se han llevado las miradas y atención de todos los fanáticos del género. Estas dos series de juegos de pelea —una de Capcom y la otra de SNK— tienen mucho en común a su creador. Ya que Takashi Nishiyama fue el encargado de dirigir Street Fighter en 1987 y Fatal Fury: King of Fighters en 1991. Actualmente, Takashi Nishiyama continúa trabajando en la industria en Dimps Corporation. Este es un estudio desarrollador de videojuegos, fundado por Takashi Nishiyama— que reunió a un grupo de los mejores desarrolladores de Capcom y SNK de finales de la década del 90, el cual ha anunciado que estará a cargo de un videojuego de boxeo con personajes originales.

Un nuevo juego de pelea con personajes originales de Dimps, responsables del desarrollo de Street Fighter IV

Dimps ha establecido una colaboración con la revista de boxeo The Ring para la creación de un nuevo videojuego de pugilismo. Un aspecto fundamental de este anuncio es que el juego contará con personajes originales y no estará vinculado a ninguna propiedad intelectual preexistente. La relevancia de la figura de Takashi Nishiyama en este nuevo proyecto se vio enfatizada por The Ring en el anuncio oficial. Ya que, la publicación destacó explícitamente su trayectoria como creador de Street Fighter y Fatal Fury. Esta es una clara señal para aquellos fanáticos del género de juegos de pelea que conocen la importancia de Takashi Nishiyama.

El anuncio formal de esta alianza estratégica se presentó con las siguientes palabras: “Junto con el legendario diseñador japonés de videojuegos Takashi Nishiyama, The Ring se enorgullece en anunciar un próximo juego de boxeo con personajes originales. Esta asociación estratégica une la autoridad inigualable de The Ring en el boxeo con las décadas de experiencia del estudio Dimps en la creación de juegos de pelea”.

Fuente: @ringmagazine