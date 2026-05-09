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Takashi Tezuka, uno de los directores más importantes de Nintendo, otro desarrollador que deja la compañía tras más de 40 años

Un invaluable apoyo para Miyamoto.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Después de Kensuke Tanabe (Metroid Prime), Hideki Konno (Mario Kart) y Goro Abe (WarioWare), otra importante figura en Nintendo prepara sus maletas de jubilación tras una impecable labor en Nintendo por más de 40 años. Takashi Tezuka es quien de la mano de Shigeru Miyamoto elevó muchas de las grandes franquicias de Nintendo, entre ellas Super Mario, The Legend of Zelda, Yoshi y otras series.

El veterano diseñador y legendario director de videojuegos, dejará la compañía a finales de este año. Nintendo anunció durante su informe para inversores que Tezuka, de 65 años, se marchará el 26 de junio, poniendo fin a más de cuatro décadas de trabajo en la Gran N de Kioto.

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Tezuka comenzó su carrera en Nintendo en 1984, como empleado a tiempo parcial mientras aún estudiaba en la universidad. Empezó con Punch-Out y posteriormente trabajó frecuentemente junto a otra leyenda de Nintendo, Shigeru Miyamoto, colaborando con él en varios proyectos. Poco después, Tezuka fue contratado a tiempo completo por Nintendo, desempeñándose como asistente de dirección y diseñador en Super Mario Bros. de 1985 y posteriormente dirigiendo el primer juego de The Legend of Zelda.

Un juego impecable como su predecesor.

Takashi Tezuka dirigió importantes juegos como Super Mario Bros. 3, Super Mario World, TLoZ: A Link to the Past, TLoZ: Link’s Awakening, Super Mario All-Stars y Yoshi’s island.

A lo largo de los años, ha trabajado como productor y supervisor en múltiples juegos de Mario y en otras importantes franquicias de Nintendo como Pikmin y Animal Crossing. En la era moderna, Tezuka ha trabajado como productor y supervisor en títulos como Super Mario 3D World y The Legend of Zelda: Breath of the Wild.

Tezuka se une a un número creciente de figuras de la vieja guardia de Nintendo que se han retirado. El productor de Metroid Prime, Kensuke Tanabe, se marchó tras el lanzamiento de Metroid Prime 4: Beyond. El veterano de Mario Kart, Hideki Konno, también se fue. Así como Goro Abe de la serie WarioWare, quien ahora se dedica a enseñar. Miyamoto es la excepción a la regla, ya que ahora ocupa un puesto creativo en Nintendo, guiando las incursiones de la compañía en nuevas formas de entretenimiento como el cine. Nintendo tiene una alta tasa de retención de empleados y una baja rotación, lo que contrasta notablemente con las compañías colegas.

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Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
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