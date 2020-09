Take Two defiende sus precios de $70 dólares y Sony se une a la fiesta

Strauss Zelnick, presidente de Take Two Interactive —dueña de 2K Games y Rockstar— se ha expresado en favor a la creciente tendencia de aumentar los precios diez dólares más para la siguiente generación de videojuegos. 2K tomó la iniciativa con NBA 2K21 y Zelnick afirma que esto tarde o temprano iba a pasar.

En una entrevista con Protocol, Zelnick comenta que el costo de producción ha aumentado considerablemente durante la década, pero el precio de venta sigue siendo el mismo de hace 15 años. Sin embargo, también reconoce que al usuario le importa poco lo que cueste hacer un juego, lo que es importante es lo que los jugadores puedan sacar de los juegos, comparado a lo que se podía hacer hace diez años.

Al tradicional contra argumento de las microtransacciones que aparece cuando se toca esta discusión, Zelnick afirma que —aunque no se invierta un solo centavo adicional— la experiencia sigue siendo robusta para el jugador. No sabemos si esta es la colina en la que quiere morir el presidente de Take Two defendiendo ese argumento, viendo cómo han resultado juegos como NBA 2K20 y WWE 2K20.

No obstante, un peso pesado ha llegado a defender este argumento. Después de su presentación para revelar el precio de PlayStation 5, Sony informó que todos los títulos principales tendrán un valor estándar de $70 dólares. Eso significa que títulos para PS5 como Demon’s Souls, Sackboy y Spider-Man: Miles Morales tendrán este nuevo precio.

Sea cual sea la situación, tendremos que preparar nuestros bolsillos para disfrutar lo que presenciamos en la presentación de Sony.

Vía: VG24/7