Take-Two tiene planes para ocho remasterizaciones y adaptaciones

De acuerdo con el más reciente reporte financiero de Take-Two (resultados fiscales 2022), hasta ocho relanzamientos en forma de remasterizaciones / adaptaciones están entre los proyectos futuros de la compañía. Esto se da a conocer por medio de una agenda que comprende los periodos fiscales de 2023 a 2025. Entre los lanzamientos originales se encuentran juegos previamente anunciados como Midnight Suns y Kerbal Space Program 2.

Hasta la fecha hay confirmados 24 juegos por lanzar de Take-Two en la categoría ‘inmersive core’, que en términos de la industria serían los triple A. Más abajo enlistan 10 juegos independientes en desarrollo. 20 títulos móviles hacen parte del cronograma, con las versiones para móviles de Grand Theft Auto: The Trilogy – The Definitive Edition aplazadas hasta 2023.

Ocho remasterizaciones y ‘ports’ de Take-Two para el futuro cercano.

En una parte media del espectro encontramos siete juegos y entre ellos Tales from the Borderlands, algo así como proyectos ‘spin-off’. Es en el campo de «nuevas iteraciones de títulos previamente lanzados» que se ubican las ocho remasterizaciones y adaptaciones directas. Según Take-Two, las secuelas no entran en esta categoría. Nada de esto sonaría mal de no ser por el antecedente de las remasterizaciones de GTA, que tardaron meses para corregir fallos notorios.

Entre los juegos de Take-Two a relanzar para consolas modernas, bien podemos prever títulos de Rockstar Games como Grand Theft Auto IV, Red Dead Redemption y Bully. Eso además de los ‘remakes’ de los primeros Max Payne que desarrolla Remedy.