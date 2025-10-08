Tal vez el comercial más aburrido en la historia de Nintendo tiene aura de Stranger Things y Leyendas Pokémon: Z-A

Nintendo no es ajeno a contratar actores populares para promocionar varios de sus juegos. En la época de Nintendo 3DS, –con la fama de Glee– Dianna Agron participó en comerciales de Art Academy: Lessons for Everyone! y Professor Layton and the Miracle Mask. Del mismo modo, la actriz Penélope Cruz y su hermana Mónica Cruz aportaron su propia versión de comercial de la primera entrega de Layton para Nintendo 3DS en octubre del 2012. Lo mismo ocurrió con Animal Crossing: New Leaf y New Super Mario Bros. 2.

Esos eran comerciales entretenidos, sin necesidad de ser sobresalientes. El asunto es que en pleno 2025, elegir al actor Gaten Matarazzo –uno de los en otro tiempo «niños» de Stranger Things– para promocionar Leyendas Pokémon: Z-A, no hace mucho en realidad por la marca (que no necesita el empuje) ni por generar recordación. La decisión fue claramente abordar al segmento juvenil hacia el nuevo juego de Pokémon, ya que Matarazzo también promocionó juegos como The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y Splatoon 3.

Pero el resultado es bastante aburrido como para considerarlo ‘súper efectivo’. ¿Dónde quedó la chispa de creatividad como cuando Penélope Cruz abandonaba el rodaje de una producción, para correr frenéticamente hacia su hermana y decirle la respuesta a un ‘puzzle’ de Professor Layton?

Aparte de una muestra de jugabilidad portable en Nintendo Switch 2 de Leyendas Pokémon: Z-A y megaevolucionaes como ya hemos visto, no hay mucha presión por ofrecer un comercial interesante porque igual va a vender millones. Nintendo se caracterizó en las épocas de N64, GameCube, Game Boy Advance, DS, Wii y 3DS por brindar comerciales para televisión entretenidos, a veces extraños y divertidos. La era de Switch y Switch 2 no parece necesitarlos, pero de verdad que los extrañamos tanto como la genial publicidad impresa en las viejas revistas de videojuegos.

Leyendas Pokémon: Z-A sale el 16 de octubre para Switch y Switch 2.