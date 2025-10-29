Tal vez ninguno de nosotros lo veamos, pero Super Mario está preparado para cumplir los 100 años

Los creadores originales de Super Mario declararon que la mascota de Nintendo deberá seguir evolucionando al ritmo de la tecnología si la saga quiere mantener su popularidad hasta su celebración del centenario. El equipo original de Super Mario Bros., incluyendo al ejecutivo Shigeru Miyamoto, al director ejecutivo Takashi Tezuka, al compositor Koji Kondo y al presidente de SRD, Toshihiko Nakago, reflexionan sobre el pasado y el futuro de la saga en un libro especial del Museo Nintendo para celebrar el aniversario 40 del juego.

En una parte de la entrevista, se les pregunta a los cuatro creadores si creen que la saga Super Mario podrá seguir siendo popular hasta su centenario en 2085, a lo que coinciden en que la saga deberá seguir evolucionando para mantener su relevancia.

«Uno podría pensar que sería un milagro que Mario siguiera existiendo dentro de 100 años, ya que creamos cosas sin saber cuándo nuestros jugadores se aburrirán de ellas. Si no es divertido jugar, te aburrirás, y siempre estoy pensando en cómo evitar que eso suceda para que la gente siga jugando”, señala Tezuka.

“Cada época trae consigo diferentes tipos de diversión. Lo que Mario puede hacer ahora es completamente diferente a cuando empezamos. Quiero seguir creando cosas divertidas para la gente, incluyendo las acciones que realizas, haciendo cambios poco a poco”.

Tezuka comenta que una consideración que Nintendo podría tener en cuenta para el futuro de Mario es que varias generaciones han empezado a jugar desde que la serie comenzó en 1985.

«Hasta hace poco, dos generaciones –padres e hijos– jugaban juntas. Ahora, pueden jugar tres. No sé si llegaremos a cuatro, pero queremos crear algo que se pueda jugar en familia durante generaciones. Creo que me haría muy feliz si pudiéramos compartir la oportunidad de disfrutar de Mario con familiares y amigos. Seguiremos creando juegos de Mario durante mucho tiempo, así que ¡esperen con ilusión!”

Miyamoto añadió que, si bien Super Mario aparece cada vez más en otros medios como el cine, cree que es importante asegurar que la interactividad siga siendo la esencia de la franquicia.

«Nintendo asume retos únicos, y si una nueva tecnología resulta interesante, creo que al incorporarla podemos hacer que la diversión se expanda y crezca, como cuando se hace un muñeco de nieve. Así que espero que sigan apoyándonos».

Kondo, que cumplirá 65 años el próximo año, afirmó que desea seguir componiendo música para los juegos de Mario. Nakago, presidente de SRD, socio de programación de Nintendo desde hace mucho tiempo, añadió: «No sé qué pasará dentro de cien años, pero voy a crear programas que se transmitan de forma intuitiva».