Talentoso colorista de juegos de Game Boy trabaja en un emulador que convertiría dichos juegos a Game Boy Advance (GBA): GB Bridge

Iván «Toruzz» Delgado es un programador y diseñador web que gusta de colorizar juegos clásicos de Game Boy, como en su momento Super Mario Land y Super Mario Land 2: 6 Golden Coins. Estas versiones DX, a diferencia de la automatización de Super Game Boy o Game Boy Color, son conversiones manuales de los juegos originales para dotarles de nueva vida y color. El proyecto en curso de Toruzz es un poco más ambicioso, pues trabaja en desarrollar un emulador que «convierta» los monocromáticos juegos de Game Boy –y GBC– a los 32-bit de Game Boy Advance o GBA.

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I've hinted at it so much there's no point in keeping it under wraps any longer.



For the longest time, I've been working on a way to port GB games to the GBA.



What I ended up building is a modified GB>GBA emulator that targets a fantasy console instead – I call it the GB Bridge https://t.co/4nJ70FopLY pic.twitter.com/t86BIC0jx8 — Iván Delgado (@toruzz) April 14, 2026

Toruzz dio la primera pista del emulador hace seis años,

«He dado tantas pistas que ya no tiene sentido mantenerlo en secreto. Llevo mucho tiempo trabajando en una forma de portar juegos de Game Boy a Game Boy Advance. Al final, desarrollé un emulador GB>GBA modificado que apunta a una consola ficticia: lo llamo GB Bridge», señala Delgado a través de Twitter/X.

El truco de Toruzz está en que usa registros especiales para activar rutinas nativas de GBA desde el emulador, lo que significa que, aunque es muy difícil de lograr, puede llevar las cosas al límite. El desarrollador ha mostrado una serie de GIF que demuestran lo que se podría lograr con este emulador, pero por ahora tardará un buen tiempo en ser funcional.

«Lo que he publicado son maquetas del resultado final, pero he probado partes clave y son factibles. Actualmente estoy trabajando en Super Mario Land. Como la mayoría de mis proyectos, este es un proyecto a largo plazo, así que no esperen lanzamientos pronto. Dicho esto, espero haberles dado algo interesante que esperar».

Posteriormente, Delgado aclaró la confusión sobre lo que puede lograr con dicho emulador: «Estoy desarrollando una forma de adaptar juegos de GB/GBC a GBA. El resultado final es un juego nativo de GBA. Esto utiliza un emulador personalizado de GB a GBA (similar a Classic NES Series, pero para GB) y código nativo de GBA».

Mientras vemos un resultado positivo del proyecto, otro desarrollador trabaja en una versión inversa, es decir una herramienta que transformaría juegos de GBA para hacerlos compatibles con Game Boy Color. La escena ‘homebrew’ de Game Boy nunca deja de sorprender.