Videojuegos

Talentoso colorista de juegos de Game Boy trabaja en un emulador que convertiría dichos juegos a Game Boy Advance (GBA): GB Bridge

El retorno del portátil rey.

Cesar Nuñez
Por Cesar Nuñez
Lectura de 3 min

Iván «Toruzz» Delgado es un programador y diseñador web que gusta de colorizar juegos clásicos de Game Boy, como en su momento Super Mario Land y Super Mario Land 2: 6 Golden Coins. Estas versiones DX, a diferencia de la automatización de Super Game Boy o Game Boy Color, son conversiones manuales de los juegos originales para dotarles de nueva vida y color. El proyecto en curso de Toruzz es un poco más ambicioso, pues trabaja en desarrollar un emulador que «convierta» los monocromáticos juegos de Game Boy –y GBC– a los 32-bit de Game Boy Advance o GBA.

Toruzz dio la primera pista del emulador hace seis años,

- Publicidad -

«He dado tantas pistas que ya no tiene sentido mantenerlo en secreto. Llevo mucho tiempo trabajando en una forma de portar juegos de Game Boy a Game Boy Advance. Al final, desarrollé un emulador GB>GBA modificado que apunta a una consola ficticia: lo llamo GB Bridge», señala Delgado a través de Twitter/X.

El truco de Toruzz está en que usa registros especiales para activar rutinas nativas de GBA desde el emulador, lo que significa que, aunque es muy difícil de lograr, puede llevar las cosas al límite. El desarrollador ha mostrado una serie de GIF que demuestran lo que se podría lograr con este emulador, pero por ahora tardará un buen tiempo en ser funcional.

«Lo que he publicado son maquetas del resultado final, pero he probado partes clave y son factibles. Actualmente estoy trabajando en Super Mario Land. Como la mayoría de mis proyectos, este es un proyecto a largo plazo, así que no esperen lanzamientos pronto. Dicho esto, espero haberles dado algo interesante que esperar».

Posteriormente, Delgado aclaró la confusión sobre lo que puede lograr con dicho emulador: «Estoy desarrollando una forma de adaptar juegos de GB/GBC a GBA. El resultado final es un juego nativo de GBA. Esto utiliza un emulador personalizado de GB a GBA (similar a Classic NES Series, pero para GB) y código nativo de GBA».

Mientras vemos un resultado positivo del proyecto, otro desarrollador trabaja en una versión inversa, es decir una herramienta que transformaría juegos de GBA para hacerlos compatibles con Game Boy Color. La escena ‘homebrew’ de Game Boy nunca deja de sorprender.

🔼

Tecnología avanzada

20 mejores juegos de Game Boy Advance
20 mejores juegos de Game Boy Advance
23 años de Pokémon Ruby / Sapphire en GBA, ¿serán relanzados en Nintendo Switch y Switch 2 junto a Emerald?
23 años de Pokémon Ruby / Sapphire en…
Aún con Pokopia, Pokémon Fire Red / Leaf Green siguen siendo los juegos más vendidos de Switch en la eShop desde hace semanas
Aún con Pokopia, Pokémon Fire Red…
Pokémon Fire Red / Leaf Green / Rojo Fuego / Verde Hoja (Switch) – Guía del Rubí y Zafiro en las Islas Sevii / Sete o Archi Siete [Archi7]
Pokémon Fire Red / Leaf Green…
Pokémon Fire Red / Leaf Green en Switch corrigen el error de Raikou y Entei donde desaparecían para siempre
Pokémon Fire Red / Leaf Green…
Más de:
Super Mario Land Super Mario Land
Evento de salto de cuerda con Bulbasaur para Pokémon Pokopia
Estos son los 10 RPG que más han hecho llorar a los jugadores en Japón
Así luce Absolute Batman en el nuevo juego LEGO Batman: El legado del caballero de la noche
Roblox Códigos de Dueling Grounds (Campos de Duelo) abril 2026
Dragon Quest Smash/Grow: así es el nuevo juego gratuito para dispositivos móviles que estará disponible en tan solo unos dias
Etiquetado:
Compartir este contenido
PorCesar Nuñez
Seguir
Un cuarto de siglo estudiando los videojuegos como forma de entretenimiento, en busca de significado a la mayor interrogante de la vida y todo lo demás. Fuertemente entusiasta de la retrocausalidad y las consolas portátiles –las de verdad, no los PC portables–. Historiador de videojuegos en el futuro.
Artículo anterior Godzilla Minus Zero lleva al original lagarto radioactivo a New York, no confundir con su «primo» americano Zilla de 1998
No hay comentarios

Lo último

Godzilla Minus Zero lleva al original lagarto radioactivo a New York, no confundir con su «primo» americano Zilla de 1998
Cine y TV
Animadora de Avatar Studios manifiesta como irrespetuosa e injustificable filtración de la película La leyenda de Aang: El último maestro del aire
Cine y TV
Street Fighter 6: notas del parche que arregla el bug del Drive Parry de la actualización de abril
Esports
Roblox códigos de Baloncesto: Cero (abril 2026)
Videojuegos