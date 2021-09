Videojuegos

Aunque nunca ha alcanzado los niveles de popularidad de Final Fantasy o Dragon Quest, la franquicia Tales of sigue siendo una de las más icónicas del género JRPG. Esto se debe a su amplia estrategia multimedia, la cual incluye ‘manganime’ y demás mercancía. También ha contribuido el hecho de que la serie ha sido un éxito comercial. Sin embargo, la recepción crítica ha sido más mixta.

Desde su debut en 1995, la serie ha mantenido unos pilares. Estos son su sistema de batalla en tiempo real (Linear Motion Battle System) y su ambientación fantástica. No obstante, tanto por el avance de la tecnología como por necesidad de innovar con cada entrega, la franquicia Tales of es una que ha sufrido una buena cantidad de cambios. Para bien o mal, esto ha hecho que sea una experiencia con altibajos.

Si bien esto es común en todas las franquicia, sobre todo las más longevas, los múltiples cambios que ha recibido Tales of han exacerbado los debates entre fanáticos sobre cuáles son las mejores entregas de la serie. Por ejemplo, algunos consideran que Tales of Berseria (2016) fue el renacimiento moderno de la franquicia. Otros consideran que el apogeo de la serie se encuentra en el pasado. Muchos fanáticos de la franquicia citan Tales of Symphonia (2003), Tales of the Abyss (2005) y Tales of Vesperia (2008) como las entregas acreedoras de ese título.

Por supuesto, no es común que la propia Bandai Namco promocione una entrega como “un punto de inflexión en la franquicia”. No obstante, eso fue lo que hizo con Tales of Arise. Aunque entendible —al fin y al cabo, este título celebra el aniversario 25 de la serie—, Bandai Namco elevó las expectativas. ¿Las cumple o las hipérboles no hacen más que perjudicar a la última entrega de la querida franquicia JRPG?

La historia de Tales of Arise se ambienta cientos de años después de la guerra entre Dahna y Rena. La superioridad tecnológica y mágica de Rena condena a los habitantes de Dahna a tres siglos de esclavitud. La aventura comienza con Alphen, un esclavo en Calaglia —uno de los cinco reinos de Dahna— que no puede recordar su pasado por culpa de la misteriosa máscara que viste. Sin embargo, todo cambia cuando los Cuervos Escarlata —la resistencia en Calaglia— liberan a la renana Shionne. En medio del escape de esta última, Alphen se ve involucrado y ambos terminan aliándose con el fin de derrotar a los 5 lores que gobiernan Dahna.

Como otras entregas, Tales of Arise es una historia que hace énfasis en la coexistencia de razas y el racismo. Desde el comienzo de la aventura, Dahna y Rena se ven representados en la relación entre Alphen y Shionne. Mientras que el primero es generoso y animado, la segunda es callada y cortante. A pesar de ello, Alphen —incapaz de sentir dolor— es el único que puede portar la Espada flameante que Shionne alberga en su interior. Esta coincidencia es lo que en un principio impulsa su relación. Aun así, ambos aprenden a convivir y desarrollan un genuino vínculo. Esto es un presagio de la potencial convivencia entre Dahna y Rena. Desafortunadamente, Tales of Arise se queda corto en lo que respecta al tratamiento de esta temática.

Si bien la relación entre Alphen y Shionne es una de las fortalezas del juego, el racismo es retratado de forma superficial. Con excepción de un puñado de personajes —entre los que destaca Dahalim, uno de los miembros de la ‘party’ de Alphen y el más complejo del juego a nivel emocional—, casi todos los habitantes de Rena son retratados como irremediables supremacistas. No hay una humanización de los villanos, que terminan siendo nada más que caricaturas que deben ser derrotadas para que Dahna y Rena consigan su final feliz. Con excepción de un par de puntos de giro inesperados, la trama de Tales of Arise termina siendo una colección de clichés.

A pesar de lo anterior, la historia de Tales of Arise tiene sus fortalezas. Como en anteriores entregas, los jugadores pueden activar interacciones entre los miembros de la ‘party’. Estas profundizan en sus relaciones y ayudan a reiterar su compañerismo, incluso si algunos personajes no trascienden su respectivo cliché. No obstante, el combate es el aspecto de Tales of Arise que se ve más beneficiado.

En muchos aspectos, el Linear Motion Battle System de esta entrega es muy similar al de Tales of Berseria. No obstante, Tales of Arise se distingue al proveer a los jugadores más opciones estratégicas. Más allá de las típicas configuraciones de la ‘party’ y la capacidad de intercambiar control entre los personajes, cada uno con sus propias Artes y ventajas, Tales of Arise introduce los Ataques de Impulso. Estos son comandos únicos asignados a los miembros de la ‘party’ y cumplen con funciones específicas. Por ejemplo, el Ataque de Impulso de Law rompe los escudos de los enemigos y el de Rinwell interrumpe la carga de habilidades mágicas enemigas.

Otro aspecto en el que los combates de Tales of Arise brillan sobre los de pasadas entregas es lo impresionantes que resultan. Previamente, los momentos cinematográficos estaban reservados a las Artes Místicas de los personajes. Ahora, cada uno posee un espectacular ataque cooperativo con cada uno de los demás miembros de la ‘party’. Si bien estos ataques no tienen propósito estratégico, cimientan a Tales of Arise como el juego más espectacular a nivel visual de la franquicia. Paralelamente, la banda sonora —que incluye el tema principal cantado por la banda Kankaku Pierrot, Hibana— está a la altura de lo que se espera de la serie.

No menos importante, Tales of Arise introduce varias mejoras a la calidad de vida. Estas incluyen el desbloqueo temprano del viaje rápido y una interfaz que facilita el seguimiento de misiones secundarias. A esto se le suma la introducción de un sistema que incentiva a participar en rachas de combates para ganar más experiencia.

En lo que respecta a actividades secundarias, hay varias que retornan de pasadas entregas. Entre estas destaca la búsqueda de recetas de cocina, que conceden bonos de combate e incluso desbloquean nuevas habilidades para los personajes. Este sistema se ve complementado por dos nuevas actividades: la cría de ganado y la pesca. Mientras que la primera a duras penas clasifica como un minijuego por lo automática que es, la segunda incentiva a explorar todo Dahna. Los pescados no solo sirven como ingredientes, sino para desbloquear otros contenidos. También pueden desbloquearse accesorios estéticos —al fin y al cabo, la personalización estética de la ‘party’ también regresa— encontrando los búhos repartidos a lo largo de Dahna.

Para terminar esta reseña, cabe señalar que las versiones de Tales of Arise para PlayStation 5 y Xbox Series X/S cuentan con la opción de priorizar la resolución o el ‘framerate’. Desafortunadamente, los tiempos de carga entre las versiones para plataformas de novena y octava generación no se diferencian demasiado.

Tales of Arise 8/10 Nota Lo que nos gustó - Es la entrega de Tales of más impresionante a nivel visual.

- El sistema de combate se ve beneficiado por novedades y mejoras a la calidad de vida.

- El desarrollo de la relación entre Alphen y Shionne.

Lo que no nos gustó - Aunque es un esfuerzo admirable, el tratamiento del tema del racismo es algo torpe.

- Una historia llena de clichés y con ritmo apresurado.

En resumen ¿Tales of Arise es un punto de inflexión para la franquicia de Bandai Namco? Para nada. No hace algo particularmente diferente a sus predecesores y su historia, aunque goza de ideas interesantes, está lejos de ser la mejor de la serie. A pesar de lo anterior, Tales of Arise goza de suficientes mejoras a la calidad de vida y novedades para sentirse fresca con respecto a pasadas entregas. No menos importante, es todo un espectáculo a nivel visual.

Reseña hecha con una copia digital de Tales of Arise para PlayStation 4 y 5 brindada por Bandai Namco Latinoamérica.