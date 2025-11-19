Tales of Berseria: plataformas y fecha de lanzamiento de la remasterización

Bandai Namco continua con su tarea de llevar a la franquicia Tales of a plataformas actuales y ahora han anunciado que el siguiente de estos RPG en llegar remasterizado a consolas de actual generación y PC es Tales of Berseria.

¿Cuándo sale o es la fecha de lanzamiento deTales of Berseria Remastered?

Junto al anuncio, Bandai Namco confirmó que la fecha de lanzamiento de Tales of Berseria Remastered ha sido programada para el viernes 27 de febrero de 2026 en todo el mundo y un día antes para el público de Japón.

Bandai Namco describe Tales of Berseria Remastered de la siguiente manera:

Tales of Berseria regresa con gráficos mejorados y jugabilidad optimizada en esta remasterización. La historia sigue a Velvet, una mujer marcada por un engaño traumático, en su viaje de venganza junto a un grupo de compañeros excéntricos a través del archipiélago que forma el reino de Midgand. El Sistema de Combate deesta remasterización, le permitirá a los jugadores elegir libremente los artes y recoger almas enemigas para desatar combos devastadores.

Además, esta versión incluye características modernas como marcadores de destino y la opción de desactivar encuentros con enemigos. Asimismo, incorpora el Grade Shop y el contenido descargable de la versión original de 2016, ofreciendo atuendos de juegos previos de la franquicia Tales Of y equipo útil para iniciar la aventura.

Fuente: Bandai Namco Latinoamérica