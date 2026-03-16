Tales of Berseria Remastered – Reseña (PS5)

Esta no es una reseña tradicional de Tales of Berseria Remastered. A diferencia de la gran mayoría de los críticos que están hablando de este juego, no soy un veterano de esta saga de JRPG creados por Namco. No solo no jugué la versión original de este título que salió en 2016, sino que es la primera vez que juego una entrega de esta franquicia. Algunos de ustedes dirán que debido a eso no estoy capacitado para analizar la aventura de Velvet Crowe, pero tal vez mi perspectiva “fresca” pueda serle útil a otros jugadores que también se van a iniciar con este juego en la serie Tales.

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Antes que nada hay que tener en cuenta que, como su nombre dice, esta es una remasterización y no un remake. Algunos estudios suelen usar esos términos de forma intercambiable y eso hace que a veces hayan confusiones, pero este es en esencia el mismo juego que salió para PS4 y PC hace una década con un “lavado de cara” y mejoras menores. Es sin duda alguna la mejor versión disponible, pero sigue siendo el mismo juego.

La historia se desarrolla en una tierra llamada Midgand asolada por una plaga que convierte a las personas en demonios. La protagonista es una joven transformada en Therion —un demonio que devora a otros demonios— que escapa de una prisión para vengarse de Artorius, el exorcista considerado por muchos como un ‘salvador’ que ha mantenido a los demonios a raya, por un terrible acto cometido tres años atrás.

Velvet Crowe es una protagonista fantástica. Aunque a simple vista parece ser otra “chica anime ‘edgy’” con un atuendo hecho para el ‘fanservice’, es un personaje mucho más profundo, lleno de ira justificada que a pesar de lo mucho que se esfuerza, no logra deshacerse de emociones humanas como la empatía ni de las ganas de ayudar a los demás. Tiene una gran evolución y relaciones muy divertidas y emotivas con el resto del equipo de personajes controlables que la hacen muy memorable.

El resto del dicho equipo está a la altura de la protagonista en carisma e historia. Todos tienen sus propias razones para unirse en su cruzada contra La Abadía, además de excelentes diseños y personalidades muy marcadas que generan divertidos choques entre ellos. La actitud descomplicada del samurai Rokurou, la malintencionada teatralidad de la bruja Magilou, la adorable inocencia del pequeño Laphicet, el estoicismo del pirata Eizen y el conflicto interno de la exorcista Eleanor hacen de este equipo un grupo realmente especial en el que ninguno eclipsa a sus compañeros y todos tienen momentos para brillar. Además, las actuaciones de voz en inglés son realmente buenas y me es difícil elegir un favorito entre ellos (es Magilou, pero fue difícil elegirla).

La historia y este equipo de personajes protagonistas realmente me atraparon y fueron lo que me mantuvo pegado a Tales of Berseria Remastered a pesar de que su jugabilidad me resultó algo fastidiosa. A diferencia del autor de la reseña del juego original que publicamos años atrás, no me pareció nada interesante el sistema de batalla que nos permite movernos con libertad entre los enemigos mientras realizamos combos.

Ya que no tengo experiencia con la saga Tales, mi referencia para estas mecánicas son títulos como Kingdom Hearts, Final Fantasy XVI, Final Fantasy VII Remake y Rebirth. Ninguno de estos sistemas de batalla me terminó de convencer por completo, pero disfruté de todos ellos más que con el de Tales of Berseria. Por si aún no lo conocen, contamos una Batalla de Alma que se gasta a medida que realizamos combos y cuyo tope máximo aumenta o disminuye durante el enfrentamiento de acuerdo a nuestras acciones. Aunque dichos combos se pueden personalizar enormemente y tiene una notable parte estratégica, la mayoría de combates (al menos en las dificultades Fácil, Normal y Moderada) se pueden resolver “machacando botones” sin pensar mucho en editar los combos, crear buenas combinaciones de equipo ni alterar las estrategias de los compañeros, los cuales actúan por su propia cuenta. Solo algunas batallas contra jefes o contra enemigos especiales me hicieron ir al menú a ajustar los combos y equipo de modo que aprovecharan las debilidades del rival.

En realidad esto es bueno porque el sistema de menús y personalización de este juego no es bueno. A la hora de personalizar los combos tenemos que movernos entre un montón de Artes con nombres que a veces no son descriptivos para organizarlas entre los botones y hacer esto para todos los personajes puede resultar muy aburrido. Organizar el equipo resulta mucho peor, pues este nos llega por toneladas simplemente al explorar y derrotar enemigos. El equipamiento repetido puede tener diferentes características y en cada sesión de juego nos vamos a gastar un buen tiempo desmontando o vendiendo simplemente para que no se vuelva inmanejable.

Pero nada de eso me molestó más que los tutoriales, los cuales siguen llegando a montones incluso una docena de horas después de empezar el juego. Aunque la traducción de textos al español es buena, la cantidad de nuevos conceptos que introducen y la forma en que tratan de explicarlos todos me pareció demasiado complicada y muchas veces no entendía realmente qué me estaban diciendo.

Otras de mis críticas negativas va dirigidas hacia el laberíntico, repetitivo y aburrido diseño de niveles, especialmente de los calabozos. Lo único bueno que tienen es la maravillosa música que los acompaña. En general, la banda sonora de este juego —compuesta por el legendario Motoi Sakuraba— es excelente y definitivamente la voy a estar escuchando por mucho tiempo.

Sé que mis comentarios pueden parecer extremadamente negativos, pero lo importante es que la historia, los personajes y la banda sonora de Tales of Berseria Remastered me gustaron tanto que me hicieron tolerar los elementos jugables que me desagradaron. Velvet ya se convirtió en una de mis protagonistas de videojuegos favoritas y nunca voy a olvidar su historia de venganza. Tampoco me voy a olvidar de las locuras de Magilou.

No sé si en el futuro vaya a jugar otro título de la serie Tales —si los sistemas de juego y exploración son similares a los de Berseria, probablemente no— pero debo decir que a pesar de todo mi primera experiencia con esta saga resultó agradable.

Reseña hecha con una copia digital de Tales of Berseria Remastered para PS5 brindada por Bandai Namco Entertainment. Este juego también está disponible para Xbox Series X|S, Nintendo Switch y PC.