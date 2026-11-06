Tales of Eternia Remastered – Reseña (PC)

Tales of Eternia debutó en el año 2000 para la consola PlayStation en Japón. Sin embargo, en nuestra región, el juego fue publicada inicialmente bajo el título de Tales of Destiny II, lo cual generó confusión respecto a la secuencia numérica de la franquicia, especialmente cuando Namco lanzó posteriormente una secuela directa de Tales of Destiny en territorio japonés. En el año 2005. Tiempo después, Tales of Eternia recibió una adaptación para la consola portátil PSP. Esta versión contó con una distribución limitada en Europa en formato UMD y no llegó a lanzarse en el continente americano. Adicionalmente, la primera tanda de juegos en territorio europeo presentó un fallo técnico conocido como el «Volt Glitch», un error crítico que impedía completar el juego y que solo podía subsanarse mediante la adquisición de una copia física nueva con la corrección.

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Masami Okui interpretó tanto el opening como el ending del anime, Tales of Eternia The Animation del estudio Xebec.

Gracias a todos estos tropiezos, este título ha sido considerado con frecuencia por los fanáticos como una entrega relegada u olvidada en Occidente, ubicándose históricamente fuera de las posiciones principales de ventas en Estados Unidos y Europa en comparación con otros títulos de la saga. Es así que Tales of Eternia Remastered llegará para brindarle una segunda oportunidad a uno de los juegos menos conocidos de la franquicia en nuestra región, el cual desde su lanzamiento cosechó una masa sólida de seguidores en japón llegando a tener una adaptación al anime y un juego spin off enfocado en el multijugador en línea.

¿Cuál es la historia de Tales of Eternia Remastered?

La historia de Tales of Eternia Remastered se desarrolla alrededor de dos mundos paralelos —Inferia y Celestia— los cuales coexisten en el mismo plano espacial sin mantener un contacto o conocimiento profundo entre sí. La trama inicia en el pueblo de Rashuan, ubicado en Inferia, cuando Reid Hershel, un cazador local, y su amiga de la infancia Farah Oersted presencian el aterrizaje forzoso de una nave espacial. De dicho vehículo sale Meredy, una joven proveniente de Celestia que habla un idioma desconocido para los habitantes locales. Farah decide ayudar a Meredy y convence a Reid de unirse a la travesía. A ellos se les suma Keele, un académico y amigo de la infancia de ambos protagonistas.

Ha medida que avanzan en su intento de ayudar a Meredy descubren que ella ha viajado para advertir sobre la llegada inminente del «Grand Fall», una catástrofe que provocará la colisión violenta entre Inferia y Celestia. Para evitar la destrucción de ambos mundos, el grupo de Reid y Farah emprenden un viaje con el fin de localizar a los seres divinos conocidos como los «Greater Craymel» o espíritus de invocación.

A lo largo del trayecto, la historia explora a los diferentes miembros del grupo protagonista, enfatizando en el desarrollo personal, la resolución de conflictos mediante el apoyo mutuo y la superación de la barrera del idioma. Es precisamente esa atención a los detalles de los protagonistas y la interacción entre ellos el eje central del relato. No obstante, algunos elementos narrativos, como los típicos clichés de los JRPG de su época, más la resolución inesperada de eventos clave pueden sentirse acelerados. Adicionalmente, los personajes secundarios —a pesar de llegar a ser interesantes— no reciben el mismo grado de profundización que el elenco protagónico.

La remasterización cuenta con contenido extra adicional.

¿Cuáles son las novedades y mejoras de la remasterización de Tales of Eternia?

La versión remasterizada de Tales of Eternia incorpora una serie de ajustes como opciones de configuración de interfaz y adiciones de contenido enfocadas en facilitar la navegación por los menús. No obstante, una de las novedades más notables para el mercado occidental es la inclusión completa de las conversaciones opcionales entre los miembros del equipo, conocidas originalmente como «skits». Estas escenas secundarias, que fueron omitidas en las ediciones occidentales previas, se encuentran totalmente dobladas y subtituladas. Gracias a esto, Tales of Eternia Remastered cuenta con cerca de 250 secuencias de diálogo que complementan enormemente el contexto de los personajes principales.

Adicionalmente, Tales of Eternia Remastered cuenta con un nuevo doblaje en inglés y el original en japonés. La traducción del guion y los nombres de diversos objetos y habilidades fueron actualizados para mantener coherencia con la terminología actual de la franquicia y se encuentra localizado al español. En cuanto a las opciones gráficas, Tales of Eternia Remastered permite alternar entre el arte de píxeles original y una segunda opción de gráficos remasterizados que presenta escenarios y elementos con mayor brillo y algunos ajustes de resolución. Todo esto manteniendo intactos los sprites de los personajes principales.

Otras mejoras de calidad de vida presentes en Tales of Eternia Remastered son marcadores e íconos de objetivo en el mapa que señalan tanto el avance de la historia principal como la ubicación y disponibilidad de misiones secundarias, existiendo la opción de desactivar esta opción. Además, en el juego se puede acelerar el ritmo del combate, guardar o reiniciar los enfrentamientos tras caer en batalla y la posibilidad de configurar el desplazamiento rápido del personaje como ajuste predeterminado. Todo esto sumado a modificar la frecuencia de los enfrentamientos, alterar la cantidad de dinero y experiencia obtenida ayudan a mejorar el ritmo del juego.

Un juego muy de su epoca

La jugabilidad de Tales of Eternia Remastered se cimenta en las bases de los JRPG de finales de la década del noventa. El sistema de combate es en tiempo real sobre un plano bidimensional en 2D, semejante a un juego de peleas. El jugador controla a un personaje que se desplaza sobre una línea recta para ejecutar ataques básicos, esquivas, bloqueos y técnicas especiales. El comportamiento del resto del equipo está regulado por la IA del juego, con la opción de ajustar las tácticas generales y las prioridades de uso de magia o habilidades.

A pesar de la velocidad de las batallas y de disponer de modalidades de control manual, semi-automático y automático, el sistema de combate no ha envejecido del todo bien. La perspectiva bidimensional y la superposición de los gráficos de los personajes sobre la pantalla dificultan la lectura precisa del posicionamiento durante los enfrentamientos más caóticos. El diseño de niveles combina la exploración de mazmorras con el tránsito por un mapa general.

Adicionalmente, la navegación por el mapa del mundo carece de un sistema de viaje rápido o teletransporte inmediato, obligando a realizar trayectos prolongados, por lo menos hasta la obtención —en una etapa avanzada del juego— de vehículos de transporte aéreo. Por otro lado, los minijuegos integrados a lo largo de la aventura no llegan a ser una buena opción para descansar de la historia principal. Finalmente, los enfrentamientos contra jefes presentan una curva de dificultad amable, requiriendo una preparación adecuada de equipamiento y la supervisión manual de las acciones de curación del grupo para ir mejorando el rendimiento con cada jefe que se nos presenta.

Reseña de Tales of Eternia Remastered hecha con una copia digital del juego para Steam provista por Bandai Namco Latinoamérica.