Tamagotchi, Quake, GoldenEye 007 y Defender ingresan al Salón de la Fama del Videojuego 2025

Cuatro videojuegos más se integran al Salón de la Fama del Videojuego en 2025. El museo The Strong y el Salón de la Fama del Videojuego dieron a conocer los resultados, entre los que se encuentran Defender de Williams Electronics, GoldenEye 007 de Rare, Quake de id Software y la original mascota virtual Tamagotchi de Bandai. Entre la lista de candidatos también se encontraban Age of Empires, Angry Birds, Call of Duty 4: Modern Warfare, Frogger, Golden Tee, Harvest Moon, Mattel Football y NBA 2K.

El Salón de la Fama del Videojuego reconoce los juegos basándose en “estatus de icono, el juego es ampliamente reconocido y recordado; longevidad, el juego es más que una moda pasajera y ha gozado de popularidad a lo largo del tiempo; alcance geográfico, el juego cumple con los criterios anteriores a través de fronteras internacionales; e influencia, el juego ha ejercido una influencia significativa en el diseño y desarrollo de otros juegos, en otras formas de entretenimiento o en la cultura popular y la sociedad en general”.

Estas son las razones por las cuales los jueces consideraron estos juegos como los más influyentes en esta edición.

Defender: según Jeremy Saucier, vicepresidente adjunto de interpretación y juegos electrónicos, fue «uno de los primeros juegos en distinguir realmente a los jugadores dedicados de los más casuales» y desafió «la creencia popular sobre la maestría en el juego y la idea de que los jugadores rechazarían videojuegos arcade más complejos».

GoldenEye 007: fue aclamado como «el mejor ejemplo de un shooter en primera persona que ha triunfado en una consola» y «sigue considerándose una de las mejores experiencias multijugador jamás creadas en una consola Nintendo», afirmó Andrew Borman, director de preservación digital.

Quake: fue elogiado por «su influencia en la forma de jugar a los juegos en línea, su activa comunidad de modding y su creación y configuración de los esports». Lindsey Kurano, curadora de juegos electrónicos, señaló que «partes del código de Quake siguen presentes en los juegos modernos, décadas después de su lanzamiento».

Tamagotchi: fue más que una simple moda; la línea de juguetes de Bandai ofrecía «una forma de juego distinta, diferente a la de los videojuegos electrónicos populares de la época», afirmó Kristy Hisert, gerente de colecciones. Al combinar «conexión, cariño y personalización, un respiro de la competición y los juegos de lucha», Tamagotchi influyó en los futuros juegos de simulación de mascotas para consolas, sitios web y dispositivos inteligentes.

Desde 2015, 49 juegos han sido incluidos en el salón de la fama del museo. Asteroids, Myst, Resident Evil, SimCity y Ultima fueron los juegos integrados en las votaciones de 2024.