La versión ‘Castillo Infinito’ de Tanjiro ya tiene fecha de llegada a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2

Respiración del DLC, cuarto movimiento,

Kaigaku y las versiones con las nuevas habilidades vistas en la película de Zenitsu y Akaza ya están en el juego, pero todavía faltan más por llegar. Ya sabíamos que el próximo personaje DLC en asomarse a Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 será la versión ‘Castillo Infinito’ de Tanjiro Kamado y ahora podemos conocer la fecha exacta en que llegará, además de verlo en acción en un nuevo tráiler.

Esta versión del protagonista del ‘manga’ y ‘anime’ tiene los combos y movimientos especiales de la Respiración del Sol que le vimos usar en la pelea contra Akaza en la película. Pueden darles una mirada en el siguiente tráiler en japonés publicado en el canal oficial de Aniplex en YouTube.

Como pudieron ver, podremos jugar con Tanjiro Kamado (Infinity Castle) en Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 a partir del  viernes 13 de febrero de 2026. Igual que los tres personajes de pago descargables anteriores, es parte del paquete de personajes DLC de Castillo Infinito – Parte 1.

Todos los jugadores que hayan adquirido el DLC tienen acceso a Kaigaku y las versiones de la película dea Tanjiro Kamado, KaigakuZenitsu y Akaza. Aún faltan tres personajes más en llegar como parte de esta temporada de contenido y se trata de Giyu Tomioka (Infinity Castle), Shinobu Kocho (Infinity Castle) y Douma. estos serán agregados a lo largo de 2026.

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba – The Hinokami Chronicles 2 está disponible para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch y para PC mediante Steam. Pueden leer nuestra reseña de la versión de PS4 aquí.

