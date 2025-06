Te contamos quién es Shallot, el nuevo personaje de Dragon Ball: Sparking! ZERO

Bandai Namco ha revelado un nuevo personaje de Dragon Ball: Sparking! ZERO, el cual proviene de uno de los juegos más populares que la obra de Akira Toriyama ha tenido en la última década. Es así como Shallot, el protagonista de Legends, es el DLC extra que llegará de manera individual antes del lanzamiento del tercer grupo de personajes descargables del primer año de contenido de Dragon Ball: Sparking! ZERO.

¿Quién es Shallot, el nuevo personaje de Dragon Ball: Sparking! ZERO?

Shallot fue diseñado por Akira Toriyama.

Shallot es el protagonista principal de Dragon Ball Legends. Este personaje es un Saiyajin ancestral del Planeta Sadala, el cual es traído al Torneo del Tiempo por Zahha junto a su hermano gemelo, Giblet. Shallot cuenta con una personalidad impulsiva y agresiva, típica de su raza. Adicionalmente, según la historia de Legends, el nuevo personaje de Dragon Ball: Sparking! ZERO posee un gran potencial de lucha. Sin embargo, a pesar de su carácter irascible, tiene un fuerte sentido moral y aborrece la injusticia. Al igual que Goku, adora la comida terrestre y carece de pensamientos pervertidos. Inicialmente amnésico, Shallot solo recuerda su nombre y un vago mandato de “correr”.

A lo largo de su aventura en Dragon Ball Legends, Shallot entrena con figuras como Vegeta, Nappa, e incluso el Capitán Ginyu, dominando el Super Saiyajin 1, 2 y 3. También alcanza la forma de Super Saiyajin Dios, lo que le permite recuperar recuerdos clave de su pasado y su relación con Giblet. Su poder crece exponencialmente, enfrentándose a enemigos formidables como Freezer, Cell, Majin Buu e incluso a Goku Black en su forma Rosé. Esperamos que algunas de estas aventuras alternativas lleguen como contenido para un solo jugador en Dragon Ball: Sparking! ZERO.

¿Cuándo saldrá Shallot para Dragon Ball: Sparking! Zero?

Según el nuevo tráiler de Dragon Ball: Sparking! Zero , Shallot llegará a Dragon Ball: Sparking! Zero el 26 de junio del 2025. Mientras tanto, el tercer y último paquete DLC del juego estará disponible para los poseedores del pase de temporada de Dragon Ball: Sparking! Zero entre julio y septiembre de este año.

En nuestra reseña de Dragon Ball: Sparking Zero dijimos que este es el esperado regreso de quizás la serie de juegos de Dragon Ball más querida por sus fanáticos. En este juego se puede encontrar todo lo que esperan los jugadores de la secuela de Budokai Tenkaichi 3. Nuestra opinión completa la pueden consultar en el siguiente enlace.

Fuente: @dragonballgames