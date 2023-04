Tears of the Kingdom: Zelda, Link y Ganondorf vuelven a cruzar sus destinos en el último tráiler

Un mes nos separa del lanzamiento de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom y el último tráiler deja ver a Ganondorf, el eterno enemigo de Link. Desde la revelación del primer ‘teaser’ hace ya varios años, sabíamos que el gerudo resucitaría para robar el trono de Hyrule. Este transformado reino lleva al héroe hyliano hacia los cielos en unas misteriosas islas flotantes. Además, le brinda nuevas habilidades como ‘Retroceso’, ‘Fusión’, ‘Ultramano’ y ‘Ascender’. La Ultramano incluso está basada en un antiguo juguete de Nintendo.

Último tráiler en español latino de The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

Según el sitio oficial de Tears of the Kingdom, «Link inicia su viaje en una de las muchas islas misteriosas flotantes que han aparecido de repente sobre los cielos de Hyrule. Allí es donde nuestro héroe deberá ganar nuevas habilidades antes de regresar a la superficie, donde arranca su épica aventura.»

Esta es una forma en que la secuela se aleja del inicio de Breath of the Wild ligeramente. Además recuerda el comienzo en Skyloft de Skyward Sword, juego del que también bebe Tears of the Kingdom. El cielo no es lo único que ha cambiado en Hyrule, pues «locaciones familiares de Breath of the Wild han sido transformadas dramáticamente, con nuevos pueblos, cavernas y misteriosos abismos esparcidos por todo el mundo, todos esperando a ser explorados.»

Arte oficial de Ganondorf en The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom.

The Legend of Zelda: Tears of the Kingdom estará disponible el 12 de mayo del 2023 para Nintendo Switch.

Fuente: Nintendo of America YouTube