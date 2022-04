Dotemu y el desarrollador Tribute Games, en asociación con Nickelodeon y Paramount Consumer Products, nos traen una muestra de las concurridas calles de Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge, mostrando cómo surgió la reinvención moderna de esta clásica serie de peleas.

En este raro video detrás de escena, filmado en el estudio de Tribute Games, el cofundador Jean-Francois Major y el director ejecutivo de Dotemu, Cyrille Imbert, hablan sobre sus sueños de trabajar en un juego de Teenage Mutant Ninja Turtles.

Después de crear una línea de éxitos aclamados con el talento de Tribute Games (entre otros estudios), Major ha unido fuerzas con Dotemu para navegar años de discusiones y asegurar los derechos de un nuevo viaje inspirado en los diseños atemporales de las Tortugas de 1987.

El próximo juego de Teenage Mutant Ninja Turtles reúne a dos expertos en juegos retro: Dotemu, desarrollador y distribuidor conocido por ‘remakes’ y secuelas de amadas series como Streets of Rage 4 y Wonder Boy: The Dragon’s Trap; así como Tribute Games, el estudio detrás de franquicias con temática retro como Panzer Paladin, Flinthook y Mercenary Kings. Tribute Games es el hogar de los talentos detrás de Scott Pilgrim vs. The World: The Game y TMNT para Game Boy Advance, lanzado en 2007.

Teenage Mutant Ninja Turtles: Shredder’s Revenge llegará a PC, Nintendo Switch, PlayStation 4 y Xbox One a finales de este año.

Fuente: comunicado de prensa