Tekken 8: así es el tráiler de jugabilidad de Roger Jr. y el primer vistazo a Yujiro Hanma presentado en EVO Francia 2026

Durante el primer día de EVO Francia 2026 conocimos que Reina de Tekken 8 llegará a Fatal Fury : City of the Wolves. Ahora, Bandai Namco mostró oficialmente como pelea Roger Jr. justo antes de que arrancara el top 8 de Tekken 8 en EVO Francia 2026. Este personaje regresa por primera vez a un título principal de la franquicia desde Tekken 6, aunque también estuvo en Tekken Tag Tournament 2.

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¿Cuándo sale o estará disponible Roger Jr. el tercer personaje DLC de la tercera temporada de Tekken 8?

En Tekken 8, Roger Jr. mantiene su estilo de pelea basado principalmente en movimientos de boxeo, apoyado en el uso de su cola y la fuerza de sus patadas. Durante el video, se aprecia cómo ejecuta un Giant Swing al estilo de King. Además, Roger Jr. en Tekken 8 incorpora un movimiento aéreo similar al pataleo de un perro para extender sus combos o sorprender con agarres. Asimismo, el personaje protagoniza una animación de inicio contra Leroy tras sujetar a su perro Sugar con una llave de cabeza. El avance cierra con el Rage Art que Roger Jr. tendrá en el juego.

Roger Jr. llegará oficialmente a Tekken 8 el jueves 12 de noviembre para los poseedores del pase de personajes de la tercera temporada como acceso anticipado. Posteriormente, estará disponible para todos los jugadores entre el 17 de noviembre.

¿Cuándo sale el primer tráiler de Yujiro Hanma en Tekken 8?

Al final del avance de Roger Jr. se mostró el primer vistazo al modelo dentro del juego de Yujiro Hanma, personaje invitado del manga Grappler Baki que cerrará la tercera temporada de Tekken 8. Bandai Namco confirmó que el próximo tráiler, enfocado en mostrar cómo peleará Yujiro Hanma en Tekken 8, se presentará el 17 de enero de 2027 durante las finales del Tekken World Tour.

Fuente: Bandai Namco