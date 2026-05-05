Tekken 8: Bandai Namco anuncia cuándo podemos jugar con Kunimitsu

Desde las finales del Tekken World Tour 2025 en enero, Bandai Namco confirmó la llegada de Kunimitsu para Tekken 8. Ahor, durante las finales de Tekken 8 en EVO Japan 2026, la desarrolladora japonesa confirmó como pelea y cuándo podremos jugar con Kunimitsu, la kunoichi más rápida del universo de Tekken.

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¿Cómo pelea y cuándo estará disponible Kunimitsu en Tekken 8?

Kunimitsu es reconocida como el personaje más ágil de la serie, basando su estilo de lucha en el ninjutsu. A pesar de carecer de gran fuerza o alcance, utiliza su velocidad y acrobacias para esquivar y confundir a sus rivales. En esta nueva entrega, Kunimitsu mantiene la esencia de su versión anterior, pero incorpora trucos inéditos como la capacidad de respirar fuego y el uso de una espada especial que despliega durante su Rage Art.

Kunimitsu estará disponible en Tekken 8 para los poseedores del pase de temporada en periodo de acceso anticipado desde el 28 de mayo. Posteriormente, la kunoichi tendrá su lanzamiento oficial para el público general el día 2 de junio.

¿Quien es Kunimitsu?

Kunimitsu es un título ninja que ha sido portado por dos mujeres dentro de la historia de Tekken. La Kunimitsu original fue una ladrona y exmiembro del Clan Manji que fue expulsada por el líder Yoshimitsu tras robar fondos para beneficio propio. A pesar de ser una experta en el arte del Ninjutsu Manji, fracasó en sus intentos de robar un colgante nativo americano a Michelle Chang y la espada de su antiguo líder para entregársela a su abuelo, un herrero que deseaba forjar una réplica del arma.

El tráiler de Tekken 8 que revelará la identidad del cuarto personaje de la tercera temporada se verá en combo Breaker. Este evento se llevará a cabo el próximo 24 de mayo.

Tras retirarse y casarse con un shinobi, entrenó a su hija, Kunimitsu II, para que fuera su sucesora. Esta segunda versión es la que aparece en entregas recientes, como Tekken 7 y ahora en la tercera temporada de Tekken 8, motivada por la enfermedad de su madre para recuperar finalmente la espada de Yoshimitsu y levantarle el ánimo. Ambas versiones del personaje se caracterizan su agilidad, ocultar su rostro tras una máscara de zorro y utilizar dagas kunai en combate. Recientemente se ha revelado que la Kunimitsu original es ciega y que la actual sucesora podría tener vínculos escolares con Reina y una conexión con el entrenamiento de Raven bajo la tutela de su padre.

Fuente: Bandai Namco