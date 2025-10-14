Tekken 8: cambios del parche que llega con Armor King y fecha de lanzamiento de Miary zo

Durante el fin de semana, más precisamente durante el Top 8 de Tekken 8 en EVO Francia 2025, Bandai Namco reveló el tráiler de Miary zo, la nueva luchadora que se unirá a la franquicia. Junto al tráiler, la desarrolladora japonesa también confirmó que el cuarto y último personaje de esta temporada, tras Anna Williams, Fahkumram y Armor King contará con un estilo de combate único, empleando un palo que invoca y acrobacias con agarre a las paredes.

Miary Zo estará disponible como acceso anticipado para los poseedores del pase de temporada actual de Tekken 8 desde el martes 2 de diciembre y su lanzamiento oficial está programado para el viernes 5 de diciembre, cerrando así la segunda temporada de contenidos descargables para Tekken 8.

Armor King y los cambios que llegan con el nuevo parche o actualización de Tekken 8

El icónico Armor King ya está disponible como acceso anticipado para quienes tienen el Pase de Temporada, y tendrá su lanzamiento general el 16 de octubre. Su llegada se acompaña del parche Versión 2.06, una actualización considerable de Bandai Namco que trae correcciones y ajustes en el comportamiento de los movimientos de un amplio grupo del personajes, incluyendo a Asuka, Devil Jin, King, Law y muchos más.

Ajustes generales del sistema y de personajes

La Versión 2.06.01 trae consigo una serie de correcciones técnicas y mejoras en la jugabilidad. Estos ajustes aplican a todo el elenco de personajes:

Detección de Colisión: Se realizaron ajustes primarios a las hitboxes (cajas de impacto) y la detección de colisión para eliminar comportamientos y fallos (whiffs) no intencionados en el juego.

Asuka

Comando o situación

b+1 Cambios: Durante una inversión de movimiento, los lanzamientos ya no son susceptibles de ser break ( rompimiento ).

d+1+2 Cambios: Se ajustó la ventana de hitbox de este movimiento particular para que se pueda realizar dentro de un window de 1-2 frame para este movimiento particular, por lo que esto se ha corregido.



Azucena

Comando o situación

Tiempo con oponente atrás (b/d+1 o b/d+2 o b/d+3 o b/d+4) Cambios: Se ajustó la detección de colisión entre personajes para reducir el riesgo de que el oponente se deslice detrás del personaje al usar técnicas de reversión de movimiento.

(b/d+1 o b/d+2 o b/d+3 o b/d+4)

Clive

Comando o situación

Aproximarse al oponente (f,f+2) Cambios: Se corrigió un problema donde, al lanzar este movimiento, si un throw (lanzamiento) ocurría cerca de una pared, el throw se volvía incompleto y no se registraba.

(f,f+2)

Claudio

Comando o situación

f+2,1 Cambios: La capacidad de seguimiento del segundo hit se ha mejorado y se ha hecho más fácil que el ataque conecte, mitigando la ocurrencia de que se whiffee (fallar) a medio movimiento.



Devil Jin

Comando o situación

f+3 Cambios: Se amplió la hitbox para reducir la diferencia en situaciones donde el oponente podía saltar por encima del ataque.



Dragunov

Comando o situación

d/b+2 Cambios: La detección de colisión para este ataque se ha expandido hacia abajo para mitigar la ocurrencia de que se whiffee al golpear a un oponente que está en el suelo.

Mientras se levanta (u+4) Cambios: La capacidad de seguimiento del segundo hit se ha mejorado y se ha hecho más fácil que el ataque conecte, mitigando la ocurrencia de que se whiffee a medio movimiento.

(u+4) f,f,f+2 Cambios: La capacidad de seguimiento del segundo hit se ha mejorado al golpear o bloquear, mitigando la ocurrencia de que se whiffee a medio movimiento.

d/f+1,4 Cambios: Se mejoró el tracking (rastreo) de la patada solamente cuando se golpea en counter hit. Este ajuste está destinado a mitigar un problema donde el seguimiento fallaba incluso después de un counter hit exitoso.



Eddy

Comando o situación

f+2 Cambios: La detección de colisión para este ataque se ha expandido hacia abajo, mitigando la ocurrencia de que se whiffee en ciertas situaciones.



Fahkumram

Comando o situación

d/b+4 Cambios: Se alivió un problema donde la posición relacional con el oponente se volvía diferente de lo previsto cuando se usaba cerca de la pared.

Mientras se levanta (d/f+1+2) Cambios: La capacidad de seguimiento del segundo hit se ha mejorado y se ha hecho más fácil que el ataque conecte, mitigando la ocurrencia de que se whiffee a medio movimiento.

(d/f+1+2) Con Garuda Force (f+1+2,2) Cambios: La capacidad de seguimiento del segundo hit se ha mejorado por más tiempo y se ha hecho más fácil que el ataque conecte específicamente contra Kuma/Panda.

(f+1+2,2) Con Garuda Force (b+3 o b+4) Cambios: Se corrigió un error en el que el input b+4 no se registraba cuando se intentaba realizar b+4 durante Garuda Force en lugar de b+3.

(b+3 o b+4) Con Garuda Force (d/f+1,2) Cambios: Se amplió la detección de colisión con el oponente para facilitar el deslizamiento del oponente al extender la detección de colisión.

(d/f+1,2) Con Garuda Force (d/b+1+2 o d/b+3+4) Cambios: Se ajustó el comportamiento para que después de bloquear el primer y segundo hit, el sidetep (paso lateral) y el sidewalk (caminata lateral) fueran menos susceptibles de ser golpeados por un Guard Break (rotura de guardia) o un Stance Switch (cambio de stance), lo que previamente producía counterattacks difíciles.

(d/b+1+2 o d/b+3+4)

Heihachi

Comando o situación

u/f+4 Cambios: Se corrigió un problema donde, si el segundo hit había sido introducido pero no golpeaba, el tercer hit no golpeaba cuando se conectaba.



Jack-8

Comando o situación

Mientras se levanta (d/f+2) Cambios: Se alivió un problema donde la posición relacional con el oponente se volvía diferente de lo previsto cuando se usaba cerca de la pared.

(d/f+2)

Jin

Comando o situación

Durante Heat (1+2,1+2) Cambios: Se amplió la hitbox debido a un error de datos del mismo frame que previamente se introdujo incorrectamente, por lo que ahora solo se muestra como 2DF (2 frames de duración).

(1+2,1+2) Durante Zenshin (d/f+1) Cambios: Se amplió la hurtbox después del movimiento para mitigar situaciones donde se whiffeaba al intentar atacar.

(d/f+1)

Jun

Comando o situación

Tiempo con oponente atrás (b/d+1 o b/d+2 o b/d+3 o b/d+4) Cambios: Se ajustó la detección de colisión entre personajes para reducir el riesgo de que el oponente se deslice detrás del personaje al usar técnicas de reversión de movimiento.

(b/d+1 o b/d+2 o b/d+3 o b/d+4)

Kazuya

Comando o situación

d/b+2 Cambios: La capacidad de tracking del segundo hit se ha mejorado cuando el primer hit conecta, mitigando la ocurrencia de que se whiffee a medio movimiento.

Durante sidestep (1) Cambios: Se ajustó la colisión al golpear a un oponente que está en el suelo.

(1)

King

Comando o situación

Aproximarse al oponente (f,f+2) Cambios: Ahora puedes usar el movimiento con ‘Approach oponente’ (Aproximación al oponente) f,f.

(f,n,d/f+1 o f,n,d/f+2 o f,n,d/f+3 o f,n,d/f+4) u/b o u o u/f (Salto) Cambios: Se corrigió un problema donde, al bloquear un ataque del oponente, el comportamiento que debía registrarse como «en el suelo» se registraba incorrectamente como un «Airborne» (en el aire).



Kuma/Panda

Comando o situación

f+2,1 Cambios: Se alivió un problema donde la posición relacional con el oponente se volvía diferente de lo previsto cuando se usaba cerca de la pared.

d/b+2 Cambios: La capacidad de seguimiento del segundo hit se ha mejorado al golpear o bloquear, mitigando la ocurrencia de que se whiffee a medio movimiento.



Lars

Comando o situación

f+1+2 Cambios: La capacidad de seguimiento del segundo hit se ha mejorado al golpear, mitigando la ocurrencia de que se whiffee a medio movimiento.



Law

Comando o situación

d/b+3 Cambios: Se ha reducido la hitbox del ataque para mitigar la ocurrencia no intencionada de golpear a oponentes que están detrás de ti.

Durante sidestep (4) Cambios: Se ajustó la detección de colisión con el oponente para mitigar un problema donde el ataque fallaba al estar demasiado cerca de la pared.

(4)

Lee

Comando o situación

u/f+3 Cambios: Ahora puedes usar el movimiento con ‘Approach oponente’ (Aproximación al oponente) f,f.

d/b+4,4 Cambios: La capacidad de tracking del segundo hit se ha mejorado al golpear o bloquear, mitigando la ocurrencia de que se whiffee a medio movimiento.



Leo

Comando o situación

d/b+4,1+2 Cambios: La capacidad de tracking del segundo hit se ha mejorado al golpear, mitigando la ocurrencia de que se whiffee a medio movimiento.

f+3,1+2 Cambios: La capacidad de tracking del tercer hit se ha reducido, mitigando la ocurrencia de que se whiffee a donde se esperaría que el ataque rastreara.

Durante Lightning Glare (4 o 1 o 2 o 3) Cambios: Solo cuando el segundo hit conecta, el tracking del tercer hit se ha mejorado para mitigar situaciones donde se whiffea a medio movimiento.

(4 o 1 o 2 o 3)

Lidia

Comando o situación

Mientras está agachada (d/f+4) Cambios: Se amplió la hurtbox principal alrededor del cuerpo para expandir la detección de ataques de golpeo cuando se whiffea a corta distancia. (Este cambio no afecta la distancia de reach del ataque).

(d/f+4)

Lili

Comando o situación

u/f+4 Cambios: Se amplió la hurtbox de la detección de colisión del segundo hit para mitigar un problema donde era difícil golpear a los oponentes que se alejaban.



Raven

Comando o situación

f+3 Cambios: La distancia desde el oponente se redujo cuando el primer hit es bloqueado, para aliviar la ocurrencia de que se whiffee a medio movimiento.

De espalda, mirando al oponente (u/f+3+4) Cambios: Se amplió la hurtbox, aliviando situaciones donde ciertos ataques se whiffeaban.

(u/f+3+4) De espalda (2 o 1 o 4 o 3) Cambios: Se amplió el tracking de la 2 o 1 o 4 o 3 cuando el primer hit impacta, mitigando la ocurrencia de que se whiffee a medio movimiento.

(2 o 1 o 4 o 3)

Steve

Comando o situación

d/b+2 Cambios: La capacidad de tracking del segundo hit se ha mejorado al golpear o bloquear, mitigando la ocurrencia de que se whiffee a medio movimiento.

