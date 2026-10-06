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Tekken 8: con los ojos tapados, SuperBrine llega al rango God of Destruction y la comunidad aprovecha para hablar sobre el estado del juego

Lo que es toda una hazaña reabrió una polémica que ha acompañado a Tekken 8 a lo largo de sus tres años de vida.

Cesar Salcedo
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Cesar Salcedo
Lectura de 4 min

El jugador profesional y streamer de Tekken 8, SuperBrine, logró la hazaña de alcanzar el rango God of Destruction jugando completamente con los ojos tapados, usando un antifaz para dormir. Durante su recorrido utilizó por el ranking de Tekken 8 —usando exclusivamente a Alisa— apoyándose únicamente en sus conocimientos fundamentales, el análisis del comportamiento de sus rivales y, sobre todo, en las pistas de audio para distinguir si sus ataques eran bloqueados, asestaban un golpe normal, un counter hit o causaban un wall splat. Pese al desgaste físico de mantener los ojos cerrados por tanto tiempo, el jugador completó el reto. Sin embargo, su logro desató una controversia dentro de la comunidad (FGC) y reabrió el debate sobre el estado actual del juego de pelea insignia de Bandai Namco.

¿Cuáles son los fallos de Tekken 8 que SuperBrine llegando a God of Destruction con los ojos tapados ha sacado a la luz?

Tekken 8: con los ojos tapados, SuperBrine llega al rango God of Destruction y la comunidad aprovecha para hablar sobre el estado del juego

Diversos jugadores señalaron que el logro puso en evidencia fallas de las mecánicas o sistema de combate de Tekken 8, cuestionando el enfoque del título en la agresión excesiva por encima de la estrategia defensiva y los juegos mentales complejos y algunos de los cambios impuestos en la temporada anterior.

Arslan Ash —el ocho veces campeón del EVO en diferentes títulos de la franquicia— cuestionó el uso recurrente de movimientos como Heat burst, Heat smash, power crushes, heat engagers y agarres en Tekken 8 señalando la falta de variedad en el abanico de movimientos. Por otra parte, Kim Mu-jong —más conocido como Kkokkoma— comparó el estado actual de Tekken 8 con un casino, afirmando que las partidas dependen de mecánicas tipo «piedra, papel o tijera» al activar el Heat, reduciendo la efectividad del back dash o side step.

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¿Qué dice la comunidad de Tekken 8 sobre este hecho?

Tekken 8: con los ojos tapados, SuperBrine llega al rango God of Destruction y la comunidad aprovecha para hablar sobre el estado del juego

Las opiniones en la comunidad de Tekken 8 se dividieron. Por un lado, usuarios como Roninshin aseguraron que la hazaña demostró que Alisa es un personaje fácil de usar, abusivo y dependiente de la suerte o el spam, capaz de aprovecharse del desconocimiento de sus rivales. Quienes critican el juego se sintieron validados al ver que alguien pudo escalar hasta el rango más alto sin mirar la pantalla.

Finalmente, SuperBrine aclaró en una entrevista que su objetivo no era criticar el estado actual de Tekken 8. Explicó que no se puede alcanzar el máximo rango —el cual ostenta cerca del 10% de la élite de jugadores— solo por elegir un personaje y esperar lo mejor, ya que requiere miles de horas de conocimiento, lectura de los rivales y precisión auditiva. Pese a que la tercera temporada de Tekken 8 intentó corregir la agresividad desmedida, el debate sobre si el juego es más fácil que otros títulos de la franquicia —o de los que actualmente se encuentran activos en el género— sigue abierto.

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Fuente: SuperBrine

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