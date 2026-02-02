Videojuegos

Tekken 8: Kunimitsu, Bob y Roger Jr. son los personajes de la tercera temporada

Bandai Namco espera contentar a los fanáticos de Tekken 8 con los cambios de la tercera temporada, luego del desastrozo segundo año del juego.

Por Cesar Salcedo
Durante las finales del Tekken World Tour 2025, Bandai Namco ha revelado el cronograma de contenidos para la tercera temporada de Tekken 8. Esta nueva temporada es sumamente importante para el juego y sus fanáticos. Ya que en ella ya no participa Katsuhiro Harada, el director de Tekken 8, quien recientemente anunció su retiro de Bandai Namco.

¿Cuáles son los personajes que llegarán a Tekken 8 en la tercera temporada?

El tráiler, además de revelar a tres de los cuatro personajes que se unirán durante la tercera temporada de Tekken 8, también revela que al juego llegarán cambios sustanciales bajo la premisa de un “regreso a las bases”. En cuanto a los personajes, tres de ellos ya han sido confirmados oficialmente, mientras que la identidad del cuarto se mantiene bajo reserva. El calendario de disponibilidad es el siguiente:

  • Kunimitsu: programada para finales del segundo trimestre de 2026.
  • Bob: se integrará al plantel durante el tercer trimestre de 2026.
  • Roger Jr.: su llegada está prevista para finales del 2026.
  • Personaje no anunciado: se lanzará a inicios del 2027 junto a un nuevo escenario de combate.

Debido a que el lanzamiento del escenario coincide con el último luchador, existe la posibilidad de que se trate de una colaboración externa, así como hicieron con Clive Rosfield de Final Fantasy XVI en la primera temporada de Tekken 8. El Pase de la tercera temporada podrá adquirirse desde el 9 de febrero. Como beneficio adicional, Bandai Namco ampliará el periodo de acceso anticipado a los personajes de la tercera temporada de Tekken 8 para los poseedores del pase de 72 a 120 horas antes del estreno general. Finalmente, se incorporará el paquete estético “Aurora Outfit Pack”, que incluirá atuendos para diversos personajes, destacando los diseños preliminares mostrados para Panda, Lili y Jin.

Fuente: Bandai Namco Entertainment America

