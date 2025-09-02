Tekken 8: la actualización 2.05 corrige las proporciones de los cuerpos femeninos

Desde que se lanzó la gran actualización de esta temporada de Tekken 8, el juego de Bandai Namco ha estado en el ojo del huracán. Esto gracias a una serie de polémicas. Una de estas son las proporciones extrañas de algunos personajes femeninos que fueron modificados con la anterior actualización.

Harada explicó que el parche ha actualizado los “parámetros de busto” de varios personajes femeninos. Según sus declaraciones, muchos de estos personajes compartían los mismos valores, lo que ha sido corregido para reflejar de forma más precisa las características originales de cada uno.

Adicionalmente, una novedad destacada es la implementación de una función que permite a los jugadores ver sus porcentajes de victorias contra cada personaje en el modo ranked. Esta herramienta es ideal para quienes buscan analizar su rendimiento, identificar sus puntos débiles y adaptar sus tácticas. Sin embargo, es importante tener en cuenta que esta función solo mostrará datos a partir de la temporada actual de Tekken 8-.

¿Cuáles son los cambios y ajustes que llegan a Tekken 8 con la actualización 2.05?

Este parche, el cual no busca cambiar de manera drástica el meta del competitivo, se enfoca principalmente en corregir comportamientos no intencionados dentro del juego. Es así que los cambios se centran en la detección de colisiones y las hitboxes de los personajes, elementos cruciales de la jugabilidad de Tekken 8.

Los ajustes son específicos y buscan pulir el rendimiento de varios luchadores sin alterar fundamentalmente su poder. La lista de personajes que han recibido ajustes es extensa e incluye a: Alisa, Bryan, Fahkumram, Feng, Hwoarang, Jin, Jun, King, Leroy, Nina, Paul, Reina, Shaheen, Victor, Xiaoyu, Yoshimitsu y Zafina. Los jugadores de estos personajes deberán prestar atención a cómo los cambios afectan sus estrategias y combos.

Pueden consultar todos los cambios y ajustes del pache 2.05 de Tekken 8 en el siguiente enlace.

Fuente: @Harada_TEKKEN