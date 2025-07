Tekken 8: todas las notas del parche o actualización de julio 2025

Bandai Namco ha lanzado un nuevo parche, el cual actualiza a Tekken 8 a la versión 2.03.01. Esta actualización, que también introduce al personaje Fahkumram, incluye nuevos contenidos y ajustes de balance para el juego. Esta actualización ya está disponible para descarga y el contenido completo se activará una vez finalizado el mantenimiento extendido del servidor programado para hoy.

¿Cuál es el contenido que agrega la actualización de julio 2025 a Tekken 8?

La tienda del juego se renueva con emocionantes adiciones, ofreciendo a los jugadores más formas de personalizar sus avatares y obtener recompensas. El Tekken Fight Pass – Round 6 ya está disponible. Las versiones “premium” y “gratuita” del pase brindan diferentes niveles de recompensas, incluyendo artículos de colaboración exclusivos temáticos de Pac-Man y las siempre valiosas Tekken Coins.

Además, a Tekken 8 llega el Paquete de Colaboración con Atelier Ryza, que ofrece objetos gratuitos de Atelier Ryza 3: Alchemist of the End & the Secret Key hasta mediados de octubre. Finalmente, los jugadores podrán equipar a sus avatares, una skin Fahkumram para usar en el lobby del multijugador. Pro motivo del lanzamiento, esta skin tendrá un 75% de descuento, quedando su precio en solo 100 Tekken Coins.

Mejoras en el Tekken Fight Lounge

Este modo evoluciona con nuevas características diseñadas para mejorar la interacción y la conveniencia de los jugadores. Ahora, un nuevo panel llamado “jugadores en el lounge” se ha añadido al menú, mostrando una lista de los jugadores presentes para facilitar la conexión. Adicionalmente, se ha agregado un “tablero de mensajes”, que permite a los avatares mostrar un mensaje flotante sobre sus cabezas mientras juegan o esperan emparejamiento; los mensajes son personalizables o pueden seleccionarse de frases preestablecidas y sellos.

¿Cuándo y a qué horas sale o estará disponible Fahkumram en Tekken 8?

Personaje Jugable «Fahkumram»: Acceso Anticipado (72 horas): Disponible para quienes posean el pase de la segunda temporada de Tekken 8 . Colombia / México: Lunes, 7 de julio, alrededor de las 6:00 PM. Argentina: Lunes, 7 de julio, alrededor de las 7:00 PM. Acceso General: Disponible para compra individual. Colombia / México: Jueves, 10 de julio, alrededor de las 6:00 PM. Argentina: Jueves, 10 de julio, alrededor de las 7:00 PM.

Escenario de Batalla «Pac-Pixels»: Acceso Anticipado (72 horas): Disponible para quienes tengan el el pase de la segunda temporada de Tekken 8 . Colombia / México: Lunes, 7 de julio, alrededor de las 6:00 PM. Argentina: Lunes, 7 de julio, alrededor de las 7:00 PM. Acceso General: Disponible para compra individual. Colombia / México: Jueves, 10 de julio, alrededor de las 6:00 PM. Argentina: Jueves, 10 de julio, alrededor de las 7:00 PM.



Cambios y ajustes de balance del parche de julio de 2025 de Tekken 8

Los desarrolladores continúan trabajando en equilibrar los movimientos que ofrecen recompensas desproporcionadas en relación con sus riesgos, así como aquellos que generan ventajas repetitivas. Un cambio fundamental es el ajuste de la desventaja de frames al bloquear Rage Arts, que ha cambiado de -15F a -18F. Este cambio asegura que todos los personajes puedan castigar de manera confiable con combos aéreos después de bloquear un Rage Art. Aunque se consideraron mejoras para varios personajes, se decidió limitar este ajuste únicamente a Devil Jin para minimizar el impacto general en el balance. Otros ajustes de balance menores se han hecho a Anna, Asuka, Azucena, Bryan, Claudio, Devil Jin, Eddy, Feng, Hwoarang, Jack-8, Jin, Jun, King, Kuma/Panda, Lars, Law, Lee, Leo, Leroy, Lidia, Lili, Nina, Paul, Raven, Reina, Shaheen, Steve, Victor, Xiaoyu, Yoshimitsu y Zafina.

Pueden consultar la lista completa y detallada de los cambios de cada personaje en el siguiente enlace.

Fuente: Bandai Namco