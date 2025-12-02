Tekken 8: todos los cambios y notas del parche de la actualización de Miary zo

Con la llegada de Miary zo a Tekken 8, primero como acceso anticipado y oficialmente el jueves 4 de diciembre para compra individual, ha finalizado la segunda temporada de contenido DLC del juego. Junto a Miary zo, Bandai Namco también ha liberado —como es costumbre— una nueva actualización para Tekken 8. Si bien, esta no presenta cambios significativos al meta del juego, sí realiza ajustes, arregla algunos bugs e implementa mejoras visuales y auditivas para diez luchadores, incluyendo a Jin, King y Yoshimitsu.

¿Cuáles son los cambios y ajustes realizados en el parche o actualización para Tekken 8 de diciembre de 2025?

El parche para Tekken 8 de diciembre de 2025 impacta la funcionalidad de las grabaciones. Las repeticiones antiguas dejarán de ser reproducibles y el Ghost Data reflejará los nuevos ajustes de rendimiento. Por otro lado, en la TEKKEN SHOP debuta el TEKKEN FIGHT PASS -ROUND 8-, que ofrece hasta 700 Tekken Coins en su versión Premium. Finalmente, se añade el Avatar Skin de Miary Zo con un descuento de lanzamiento y se activan eventos especiales por el aniversario de Clive y los dos años del juego.

Cambios y ajustes de balance a personajes de Tekken 8 con la actualización de diciembre de 2025

Personaje Comando/Situación Cambios Común Se implementaron mejoras para aumentar la calidad de los efectos de sonido, voz y visuales. Armor King 360 Se expandió la hitbox, aliviando situaciones donde ciertos ataques fallarían. Armor King 360 Se mitigó un problema donde, después de un golpe en el muro, el daño del oponente podía ser demasiado alto, causando follow-up attacks que fallarían. Armor King mientras se levanta 1 o 2 Se corrigió un problema de counter hit en situaciones específicas que resultaba en un comportamiento no deseado. Armor King Acercamiento al oponente f, N, d/f+1 (o 2) Se corrigió un problema donde, después de ejecutar con éxito un agarre e ingresar el movimiento «Neck Drop» (f, N, d/f+1), a veces fallaba en la ejecución e iniciaba «Piling Half Nelson» (f, N, d/f+2). Armor King cuando 1 conecte en counter hit Se expandió la hitbox hacia abajo y se adelantó el movimiento para mitigar problemas donde atacaba en su rango máximo. Fahkumram Rama Stance Se corrigió un problema donde, al transicionar a Rama Stance cerca de un muro, el oponente podía causar un desalineamiento de posición. Fahkumram 360 + 2 Se mitigó un problema donde, al golpear a un oponente en un wall stun y activar un Tornado, las posiciones de los personajes podían intercambiarse. Hwoarang Durante Right Flamingo 2 Se ajustó la hitbox del segundo ataque para mitigar el problema de golpear involuntariamente a los oponentes que se encontraban detrás de él. Jin Durante Zanshin b+2 Se corrigió un problema donde la relación posicional cambiaba al ser golpeado por un ataque durante la animación de este movimiento. King f, f+2+3 o 1+4 Se corrigió un problema donde, en ciertas situaciones, los movimientos podían ejecutarse sin la entrada de comando correcta. Leroy Acercamiento al oponente f+1+2 Se corrigió un problema donde el segundo golpe del Heat de Anna (durante Heat, mientras está agachada (d/f+1+2)) no podía ser desviado. Leroy Hermit (f+2, etc.) Se mejoró el seguimiento (tracking) del segundo golpe solo cuando el primer golpe impactaba o era bloqueado, para mitigar casos donde el ataque fallaba. Leroy f+2 Se corrigió la hitbox del segundo ataque para mitigar el problema de golpear involuntariamente a los oponentes que se encontraban detrás de él. Lili Durante Heat Se corrigió un problema donde las posiciones podían intercambiarse al golpear a un oponente cerca de un muro. Steve f+2 Se corrigió un problema donde el comportamiento de airborne ocurría al golpear a un oponente durante el estado Heat. Yoshimitsu 360 + 2 Se corrigió un problema donde las stage gimmicks no se activaban durante un combo aéreo después de que este movimiento se usara como counter hit.

Fuente: sitio oficial de Tekken