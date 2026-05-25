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Tekken 8: Yujiro Hanma, el ogro, es el último personaje de la tercera temporada

Yujiro Hanma, la criatura más fuerte de la tierra, ha sido presentado en las finales de Tekken 8 en Combo Breaker 2026.

Cesar Salcedo
Por Cesar Salcedo
Lectura de 2 min

Desde hace varios días sabemos que la identidad del último personaje de la tercera temporada de Tekken 8 la conoceríamos en Combo Breaker. Pues el día llego y nadie estaba preparado para conocer la identidad del personaje que cerrará el tercer año de contenido DLC de Tekken 8. Ya que, en el escenario principal de Combo Breaker 2026, Bandai Namco confirmó con un tráiler que Yujiro Hanma mejor conocido como el «El ogro» o «la criatura más fuerte del planeta tierra» será el personaje que finalizará la tercera temporada de Tekken 8.

¿Cuándo llegará Yujiro Hanma, del manga Grappler Baki, a Tekken 8?

La llegada de Yujiro Hanma, el padre de Baki a Tekken 8 está programada para principios de 2027. No obstante, el calendario de la Temporada 3 iniciará mucho antes. El contenido comenzará con el lanzamiento de Kunimitsu el 1 de junio de 2026, ofreciendo un acceso anticipado a partir del 27 de mayo de 2026 para quienes posean el Season Pass. Tras el debut de Kunimitsu, el pase de temporada continuará expandiéndose con los regresos de Bob, pautado para el verano de 2026, y de Roger Jr., quien estará disponible en el otoño de 2026.

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¿Quién es Yujiro Hanma?

Yujiro Hanma, cuyo nombre también se romaniza de forma popular pero incorrecta como Yujiro, es el padre de Baki y Jack Hanma, hijo de Yuuichirou Hanma y el antagonista principal de toda la franquicia de Baki, una serie de manga nacida originalmente en septiembre de 1991. Respetado pero no necesariamente una buena persona, es considerado el personaje más fuerte de la obra hasta la fecha. Trabaja como un mercenario y asesino independiente altamente remunerado por diversos gobiernos y organizaciones gracias a sus servicios. Conocido popularmente como «la criatura más fuerte de la Tierra» o «el Ogro», también ha recibido los nombres de «Mighty One» por Musashi Miyamoto y «Kaiou Hanma» por Kaiou Kaku.

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Fuente: Bandai Namco

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