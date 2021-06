Si les llama la atención Tell Me Why, la aventura gráfica de Dontnod, pueden aprovechar para agregarlo gratis a su biblioteca de juegos de Xbox One, Xbox Series X|S o PC mediante la tienda Microsoft.

Usualmente, solo el primero de los tres capítulos de Tell Me Why se puede descargar gratis, pero durante junio de 2021 vamos a poder conseguir el juego completo sin pagar. Normalmente tiene un precio de $89.900 pesos colombianos.

Solo tienen que entrar a este sitio web y dar click en el botón ‘Obtener’. También pueden buscar el juego directamente en el menú de la tienda desde una consola Xbox One o Series X|S. Hay rumores de que también estará gratis pronto en Steam, así que den una mirada a la página de este título allí.

¿Cuál es la razón de esta oferta? Microsoft no ha emitido un comunicado oficial, pero creemos que puede ser un regalo para celebrar el mes del orgullo LGBTI. Uno de los protagonistas de Tell Me Why es un hombre transexual, uno de los pocos que se pueden encontrar en el mundo de los videojuegos.

Este título ha sido nominado a varias categorías en los premios SXSW 2021, BAFTA Games, GlaaD, Golden Joystick y ganó el premio al juego de impacto en The Game Awards 2020.

El juego Tell Me Why cuenta la historia de dos hermanos gemelos con la capacidad de comunicarse telepáticamente. Ellos regresan a su pueblo natal en Alaska tras años de ausencia para descubrir la verdad sobre la misteriosa muerte de su madre.

¡No desaprovechen esta oportunidad para jugarlo!

Fuente: Tienda Microsoft