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Todo sobre la temporada 10 de Marvel Rivals: nuevo personaje Gorr, nuevo mapa, eventos y más

Adios, dioses.

Julian Ramirez
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Una nueva historia llega con un nuevo villano a Marvel Rivals en su temporada 10: Gorr el asesino de dioses nos llevará al nuevo mapa La Cantera de los Dioses para llevar a cabo su plan de acabar con lo divino. Vamos a conocer la fecha de inicio de la temporada, cuándo llega el nuevo mapa, cuáles son los nuevos eventos, skins, cambios y más.

Contenido:

La temporada 10 empezará el viernes 11 de septiembre de 2026 y podemos ver el horror desatado por Gorr y su espada All-Black en el siguiente video, donde incluso lo vemos acabar con Loki. Esa es la razón por la que este personaje desapareció temporalmente de todas las listas de juego.

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Nuevo personaje y nuevo mapa

El nuevo personaje de la temporada 10 de Marvel Rivals es Gorr el asesino de dioses y tendrá el rol de Duelista, pero con mecánicas muy especiales. Podrá usar su espada All-Black para crear Berserkers Negro que le asistirán en el ataque y su habilidad definitiva le permite crear una ofensiva abrumadora usando su ejército.

Esta será la primera temporada del juego que solo tendrá un personaje. No habrá un nuevo héroe ni villano en la temporada 10.5, pero los desarrolladores explicaron que esta es una situación especial y que a partir de la temporada 11 volveremos a tener dos nuevos personajes por temporada como ha sido hasta ahora.

El nuevo mapa La Cantera de los Dioses NO llegará al inicio de la temporada 10 a Marvel Rivals. Tendremos que esperar a la actualización del 24 de septiembre para poder jugar en el nuevo escenario.

Nuevos eventos y skins

Esta temporada tendremos nuevas skins temáticas de «piyamada» para personajes como Daredevil, Jeff, Rogue, Mantis, Jubilee, Cloak y Dagger, y otros.

El 17 de septiembre empezará el evento «gacha» El Sueño de Jeff, en el que podemos conseguir skins y objetos cosméticos de esta temática. Estos eventos han resultado algo controversiales por sus mecánicas, pero Netease no ha mostrado interés en descontinuarlos.

Hablando de eventos, el 24 de septiembre regresará el evento Regalo de Galacta.

Rediseño de Scarlet Witch

Wanda tendrá la nueva habilidad Scarlet Hex, una onda con área de efecto que causa daño y aplica una Marca del Caos, la cual también es aplicada por Sello Oscuro. El disparo principal ahora apunta automáticamente a todos los enemigos marcados al mismo tiempo y al dañarlos se recibe un bono de salud.

Su habilidad definitiva ahora daña a los enemigos cercanos durante la carga.

Ajustes de balance a personajes

En las siguientes imágenes pueden ver en detalle los ‘nerfeos’ y ‘buffeos’ a cada uno de los personajes en la temporada 10. Están en inglés.

La temporada 10 de Marvel Rivals también contará con montones de cambios al sistema competitivo y novedades en el sistema de baneos de personajes. Pueden conocer todo esto en detalle viendo el siguiente video. Está en inglés.

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Marvel Rivals es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam y Epic Games Store.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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