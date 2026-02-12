Videojuegos

Fecha, tráiler y nuevos detalles de la temporada 2 de Battlefield 6 + REDSEC

Cuidado con la contaminación.

Fue aplazada unas semanas para dar tiempo a los desarrolladores de corregir algunos problemas, pero la temporada 2 de Battlefield 6 y del modo gratuito REDSEC ya está lista y vamos a compartir todo lo que sabemos sobre ella: la fecha en que empieza, el nuevo tráiler de jugabilidad, los nuevos mapas, vehículos y sorpresas que nos esperan en esta actualización.

Como seguramente ya saben, la nueva temporada empezará el martes 17 de febrero de 2026. Pueden hacerse una idea de todas las novedades que tendrá en el siguiente tráiler con subtítulos en español de Latinoamérica.

Ya podemos listar todas las cosas nuevas que tendrá la temporada 2 de Battlefield 6. Son las siguientes:

  • Nuevo mapa: Contaminación
  • Nuevo vehículo: Helicóptero AH-6 Littlebird
  • Nuevo vehículo: Moto todo terreno
  • Nuevas armas para el modo REDSEC

Más adelante durante la temporada también tendremos

  • Nuevo mapa: Base de Hagental
  • Nuevo modo por tiempo limitado: Operación Augur
  • Nuevo modo por tiempo limitado: Anochecer

También se estrenará el Diseño ‘Oculto’ para el soldado de apoyo de la OTAN, el Diseño de mazo ‘Machacacráneos’ y el paquete de armas KTS100 MK8. Parece que estos serán parte de un nuevo pase de batalla.

Battlefield 6 está disponible para PlayStation 5, Xbox Series X|S y para PC mediante Steam, Epic Games Store y EA App. El modo REDSEC es gratis y se puede descargar sin costo en las mismas plataformas incluso si no tienen el juego.

