Todas las novedades de la temporada 2 de Overwatch: fecha, Sierra, nuevas skins, colaboración con Diablo y más

Ya tuvimos la oportunidad de conocer al nuevo personaje, ahora vamos a ver cuáles son todas las demás novedades —cambios, ajustes, nuevas skins, míticos, colaboraciones, etc— que llegan a Overwatch en ‘Cumbre’, su temporada 2 de 2026.

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Esta temporada comenzará el martes 14 de abril de 2026. Pueden ver todas las novedades a continuación en el tráiler en español de Latinoamérica de T2: Cumbre.

Por supuesto, el principal atractivo de la nueva temporada es el nuevo personaje Sierra, una heroína de daño con la capacidad de marcar a los enemigos para que sus disparos los rastreen y usar un dron tanto para engancharse a él y moverse como para soltar explosivos contra los enemigos.

Pueden conocer su kit de habilidades en español en la imagen a continuación.

Junto a su llegada también tendrá lugar el evento Operación: Grand Mesa para conocer cuál es su historia.

Para bien o para mal, lo que más le importa a un gran sector de la comunidad de Overwatch cuando llega una nueva temporada es conocer las nuevas skins. En esta ocasión tendremos diseños con temática de hadas en el pase de batalla, apariencia de ‘pintora’ para Sierra en el pase de batalla definitivo y otras con temática japonesa en la tienda. También habrá a la venta un paquete inicial con una adorable skin de panda para Jetpack Cat.

A mitad de la temporada tendremos una colaboración con Diablo que incluirá un diseño legendario para Ramattra.

Otras novedades de la temporada 2 de Overwatch 2 son:

Regresan los galardones pospartida

Ramattra se unirá al modo estadio, seguido por Jetpack Cat a mitad de la temporada

Juno tendrá un rediseño en el modo estadio

El mapa Mercado nocturno será agregado al modo estadio.

A mitad de temporada celebraremos el aniversario 10 de Overwatch

Tendremos un Diseño Mítico para Soldado:76 y un arma mítica para Genji.

En la siguiente imagen podemos ver un resumen de todas las novedades de la temporada 2 de Overwatch

Overwatch es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Switch 2 y para PC mediante Steam y Battle.net.