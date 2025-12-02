Conozcan la fecha de inicio y todas las novedades de la temporada 20 de Overwatch 2

Ya pudimos jugar con la nueva heroína dps en su prueba de personaje, pero ahora viene para quedarse. El nuevo personaje Vendetta se unirá a Overwatch 2 en la fecha de inicio de la temporada 20, la cual además trae novedades para el modo Estadio, el regreso del modo ‘Travesuras y magia’ como parte del evento Paraíso Invernal, un nuevo diseño mítico para Cassidy, un diseño de arma mítica para Orisa y nuevas skins.

La temporada 20 de Overwatch 2 empezará el martes 9 de diciembre de 2025. A continuación pueden ver el tráiler del nuevo contenido en español de Latinoamérica.

Por supuesto, la principal novedad de la temporada es el nuevo personaje, pero ya hablamos suficiente sobre ella así que pasemos a ver que más novedades habrá.

Esta temporada vuelve el evento de navidad Paraíso Invernal entre el 9 de diciembre de 2025 y el 6 de enero de 2026. Podremos completar desafíos del evento en diferentes modos para ganar Galletas de Invierno y usarlas en para avanzar por tres rutas de recompensas gratis diferentes: Cascabel Tracer, Krampus Junkrat y Santa Claus Torbjörn.

Durante ese evento también estará disponible el modo de juego Travesuras y magia. Este es un modo de caza de objetos en el que debemos transformarnos para escondernos de nuestros enemigos o perseguimos a aquellos que pretenden ser objetos.

Las cosas cambiarán después de dos semanas, pues los objetos podrán contraatacar y eso cambiará bastante la dinámica de esta modalidad. Como recompensas por jugar podremos conseguir los aspectos Demonio congelado Junkrat y Montañero congelado Cassidy.

El primero de los diseños míticos que podremos conseguir en la temporada 20 de Overwatch 2 será la skin Cassidy Forajido Divino, para la cual podremos desbloquear nuevos peinados y los estilos Morado Crepúsculo y Amanecer Azul Hielo.

El otro mítico es el diseño de arma Cañón de cápsulas para Orisa. Cada eliminación con este mítico equipado hace que el cañón tenga efectos más brillantes hasta generar verdaderas explosiones de luz.

Con la temporada 20 también lleva un nuevo pase de batalla de pago con nuevas skins y nuevas colecciones con temáticas navideñas y de película de robos a la tienda.

Para finalizar, la temporada 20 agregará a Doomfist y a Wuyang al modo Estadio de Overwatch 2, junto con un rediseño de Cassidy, un nuevo Nivel Top 500, un mapa de Control en China y la skin Chase para Reaper como recompensa.