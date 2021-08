La temporada 3 de Desafíos Gamer ha iniciado: conozcan los retos activos

¿Están listos para nuevos retos? ¿Quieren reclamar premios? ¡No tienen que esperar más!

Tras presentar a los ganadores del último reto de la temporada 2 de Desafíos Gamer, E+V inauguró una nueva temporada el pasado 11 de agosto. ¡Así es, ya está activa! De hecho, ya tenemos desafíos activos para aquellos jugadores ansiosos de demostrar que son los mejores.

¡No olvides que tienes que registrarte en la plataforma de Desafíos Gamer para participar en los retos activos de la temporada 3! Para hacer el proceso, basta con seguir este enlace.

¿Qué retos de Desafíos Gamer (temporada 3) están activos?

El conquistador de la carretera (Horizon Chase Turbo)

¿Has jugado Top Gear y Out Run? ¡Horizon Chase Turbo trae de vuelta el encanto de estos clásicos títulos de carreras de los ochenta y noventa! Sin embargo, no vas a conducir por ocio. Prueba tu habilidad tras el volante en la carrera Valle de la muerte del escenario California en el modo World Tour de la campaña. De conseguir el mejor tiempo, obtendrás un premio en efectivo de $100,000 pesos (Colombia). Conoce más de este desafío haciendo click aquí.

Este desafío estará disponible hasta el 18 de agosto.

Táctica suprema (TeamFight Tactics)

¡Es el momento de los maestros de TeamFight Tactics (TFT)! Utiliza tus mejores unidades y estrategias para llegar a la última ronda con la mayor cantidad de sinergias posibles y quedar en el Top 1. Si lo haces, recibirás un premio en efectivo de $100,000 pesos (Colombia). Conoce más de este desafío haciendo click aquí y viendo el directo del 13 de agosto (hora Colombia).

Este desafío estará disponible hasta el 19 de agosto.

Los supercampeones (Captain Tsubasa: Rise of New Champions)

No importa si lo conoces como Oliver Atom o Tsubasa Ōzora, su magia con el balón ha inspirado a muchos a volverse maestros del deporte. ¡Es hora de demostrar tu habilidad con el esférico en Captain Tsubasa: Rise of New Champions! Si anotas la mayor cantidad de goles en el partido contra la Secundaria Hanawa en el modo Viaje, conseguirás un premio en efectivo de $100,000 pesos (Colombia). Conoce más de este desafío haciendo click aquí.

Este desafío estará disponible hasta el 22 de agosto.

Corre corre corre (Super Bomberman R Online)

Procura no acorralarte con tus propios explosivos, ya que en este desafío jugarás Super Bomberman R Online. En una partida rápida, deberás hacer frente a otros 63 jugadores y ser el último en pie. De obtener la mayor cantidad de experiencia, obtendrás un premio en efectivo de $100,000 pesos (Colombia). Conoce más de este desafío haciendo click aquí.

Este desafío estará disponible hasta el 24 de agosto.

Soldado anónimo (Call of Duty Mobile)

Por supuesto, ser un soldado anónimo no bastará para triunfar. Debes ser preciso y veloz con tus dedos. Al fin y al cabo, estamos hablando de Call of Duty Mobile. En este reto, tienes que ganar una partida multijugador en el modo Baja confirmada 10c10 en el mapa Shipment y obtener la mayor cantidad de bajas confirmadas. De lograrlo, conseguirás un premio en efectivo de $100,000 pesos (Colombia). Conoce más de este desafío haciendo click aquí.

Este desafío estará disponible hasta el 30 de agosto.

Fuente: comunicado de E+V