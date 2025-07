La temporada 9 de Dragon Ball: The Breakers agrega no uno, sino tres villanos

El título multijugador asíncrono al estilo Dead By Daylight pero con personajes de la obra de Akira Toriyama sigue recibiendo actualizaciones con nuevo contenido mientras se acerca a su tercer aniversario. Dragon Ball: The Breakers se alista para comenzar su temporada 9 y en vez de agregar un nuevo villano incursor, nos ofrecerá tres. En realidad, no son exactamente nuevos. Son nuevas versiones de personajes que ya estaban en el juego.

Vamos a conocerlos en el nuevo tráiler con subtítulos en español de Latinoamérica que pueden siguiendo este enlace. No podemos incrustarlo porque por alguna razón tiene restricción por edades, pero también tenemos la versión en inglés que sí se deja incluir.

Los «nuevos» incursores son:

Cell y Cell Juniors

Majin Buu (Gohan Absorbido)

Broly (Z)

Si elegimos a Cell y Cell Juniors o a Majin Buu (Gohan Absorbido), estas apariencias reemplazarán las transformaciones finales de los personajes y les dan nuevas habilidades. El caso de Broly (Z) es casi un personaje nuevo con nuevas apariencias en todas sus fases y la posibilidad de elegir entre dos diferentes fases intermedias.

Bandai Namco y Dimps no anunciaron si habrá más contenido esta temporada. Usualmente ofrecen nuevos objetos cosméticos, Transferas y personajes supervivientes, pero no revelaron nada más.

La temporada 9 de Dragon Ball: The Breakers empezará el miércoles 30 de julio de 2025. El juego está disponible para consolas PlayStation, Xbox, Nintendo Switch y para PC mediante Steam. Pueden leer nuestra reseña de la versión base para Nintendo Switch aquí.