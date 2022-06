Una nueva ronda de esports de League of Legends llegará estos días a Latinoamérica. Después de todo, Riot Games anunció recientemente que la temporada clausura 2022 de la LLA comenzará en los próximos días, por lo que veremos a equipos como Team Aze o Rainbow7 enfrentarse una vez más para definir quién es el mejor de toda la región.

La fecha exacta en la que volverá la competencia regional de esports de League of Legends es el próximo 11 de junio. Esto viene con una particularidad, pues después de mucho tiempo el público podrá ver de forma presencial todas las partidas de la temporada (y no solo la final como se venía haciendo hasta ahora). Esto ocurrirá en el Artz Pedregal de Ciudad de México y las boletas serán vendidas en línea.

No obstante, como de costumbre las partidas se podrán ver a través del portal de lolesports.com y en los canales oficiales que posee la LLA.

¿Qué equipos habrá en esta temporada clausura 2022 de la LLA?

A continuación, verás la lista de los ocho equipos que participan en la temporada clausura 2022 de la LLA, entre ellos Team Aze, el actual campeón:

La mirada de Riot sobre la LLA

En entrevista con GamerFocus, Eduardo Cazares, Product manager de esports de Riot Games, confirmó que la LLA va a continuar en su sistema de torneo de doble eliminación con final única. A pesar de la existencia de quejas dentro del público por no haber reinicio de llaves en caso de que un equipo invicto caiga derrotado por primera vez en la final, Riot tomó la decisión de realizar la gran final en una única fecha independientemente del equipo que quede de ganador. Ante esto, se afirmó que esta situación es algo que «no ha generado reclamación al respecto» por parte de los equipos.

Con respecto al trato que recibieron los jugadores de Team Aze en redes sociales por su desempeño en el MSI (pues recibieron insultos y amenazas), Cazares comentó que esto es una actitud que Riot rechaza completamente. Adicionalmente, señaló que este es un tema que la empresa ha venido trabajando por un lado con los jugadores en cuanto a consejos de manejo de redes sociales. Por el lado del publico, explicó que la estrategia ha sido la de multiplicar la visibilidad del «contenido que les gusta a todos». Es decir, crear plataformas y foros para celebrar los buenos momentos, acercar a los seguidores al juego y a los propios jugadores profesionales para desarrollar más empatía por ellos.

Por último, aclaró que no había plan alguno para volver a separar la liga en LAS y LAN. Si bien son variadas las razones, para Riot esta decisión no necesariamente generaría efectos positivos. Se mencionó directamente que, si bien habría más equipos, los talentos estarían más separados y granulados en muchos lugares, lo que no aportaría al objetivo de crear calidad de cara a un evento internacional.

Fuente: Riot Games