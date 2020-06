Ya comenzó la temporada de bodas en Animal Crossing: New Horizons

Un nuevo evento ha llegado a Animal Crossing: New Horizons y no podía ser más romántico. La temporada de bodas ha llegado y tiene como protagonistas a un par de personajes muy queridos de New Leaf: Al y Paca.

La temporada de bodas se lleva a cabo entre el 1 y el 30 de junio. Al jugar por primera vez ese mes, Canela informará al jugador al respecto.

Cómo participar en el evento Temporada de Bodas

Fauno nos llamará tan pronto salgamos de casa para pedirnos que visitemos su isla, adecuadamente llamada Cayo Fauno, a través del aeródromo. Allí encontraremos a Al y Paca. Esta adorable pareja de alpacas está celebrando su aniversario y quieren tomarse unas fotos con temática de matrimonio.

Guía de la Temporada de Bodas

Una vez alcancemos este punto, debemos hacer lo siguiente:

Hablar con Paca para que nos explique qué quiere de la foto.

Acceder a la pestaña ‘eventos’ presionando ‘abajo’ en la cruz direccional para encontrar los objetos con temática de bodas.

Acomodar los objetos en la habitación con Al y Paca de acuerdo a la solicitud.

Tomar una foto. Podemos tomar varias, pero solo contará la última .

Hablar de nuevo con Paca, que nos recompensará con un mueble con temática de boda y joyas amorosas. Esto depende de lo mucho que le guste la foto.

Cada día de junio, Paca nos pedirá una foto con una temática diferente.

Recompensas de la Temporada de Bodas

Si Paca no nos da el mueble que queremos como recompensa, no hay que preocuparse. Podemos usar las joyas amorosas para canjearlas por el objeto que queramos.

Esta es la lista completa de los objetos del evento.

Banco de boda – Joya amorosa (× 5)

Decoración de boda – Joya amorosa (× 3)

Pared de boda blanca – Joya amorosa (× 12)

Suelo de boda blanco – Joya amorosa (× 12)

Alfombra de boda azul – Joya amorosa (× 4)

Mesa de boda – Joya amorosa (× 6)

Silla de boda – Joya amorosa (× 3)

Pared de fiesta de boda – Joya amorosa (× 12)

Soporte de flores para boda – Joya amorosa (× 4)

Juego de velas de boda – Joya amorosa (× 4)

Mesa principal de boda – Joya amorosa (× 6)

Pastel de boda – Joya amorosa (× 5)

Órgano de tubos de boda – Joya amorosa (× 40)

Arco de boda – Joya amorosa (× 20)

Pared de boda marrón – Joya amorosa (× 12)

Pared de boda verde – Joya amorosa (× 12)

Suelo de boda marrón – Joya amorosa (× 12)

Suelo de boda verde – Joya amorosa (× 12)

Alfombra de boda roja – Joya amorosa (× 4)

Alfombra de boda blanca – Joya amorosa (× 4)

Vestido de pastel – Joya amorosa (× 20)

Esmoquin de boda – Joya amorosa (× 20)

Tacones de boda – Joya amorosa (× 6)

Zapatos de boda – Joya amorosa (× 6)

Velo de novia – Joya amorosa (× 12)

Esperamos que disfruten este evento. Recuerden leer nuestra reseña de Animal Crossing: New Horizons.

Fuente: Nintendo