Ten Cuidado, la canción colaborativa de J-Balvin con Pokémon

Este ha sido un año importante para Pokémon, pues ha estado celebrando 25 años desde el lanzamiento de su primer juego. Además de anunciar varios títulos, la compañía reveló que tendría una serie de colaboraciones con diferentes cantantes. Uno de los artistas que lanzaría una canción colaborativa con Pokémon es el cantante colombiano J-Balvin, quien acaba de lanzar ‘Ten Cuidado‘.

El video de ‘Ten Cuidado’ de J-Balvin

Esta canción está disponible en las principales plataformas de música y su video se encuentra en YouTube. ‘Ten Cuidado‘ de J-Balvin es la única canción en español que hizo parte de estos éxitos musicales lanzados para celebrar los 25 años de Pokémon. La canción cuenta con algunos coros de Pikachu y menciona a Pidgeotto, Mew, Onix y otros Pokémon, incluso nombra al Equipo Rocket y a Ash.

Otras canciones del aniversario 25 de Pokémon

J-Balvin no ha sido en primer cantante que colabore con Pokémon. Esta serie de canciones colaborativas empezó con Post Malone, quien lanzó su canción ‘Only Wanna Be With You‘ en un concierto virtual. Después vimos a Katy Perry acompañada de Pikachu con su canción ‘Electric’. Incluso se lanzaron The Red EP y The Blue EP, unas compilaciones de tres sencillos inspirados en la franquicia de los monstruos de bolsillo.

Otros anuncios para celebrar el aniversario 25 de Pokémon

Aunque se anunció un año antes, New Pokémon Snap fue uno de los títulos de esta franquicia lanzados este año. También se lanzó Pokémon Unite, que un par de semanas llegó a dispositivos móviles. En poco más de un mes, saldrán a la luz los ‘remake’ de Pokémon Diamond / Pearl. Finalmente, a comienzos del próximo año, saldrá Pokémon Legends Arceus. Sin lugar a duda, este aniversario de se celebró por lo alto con grandes sorpresas.