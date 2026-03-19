Videojuegos

Tendremos skins de Peak y de Juego de Tronos en Fortnite, primeros detalles

Se acerca el invierno y con estos calores.

Julian Ramirez
Por
Julian Ramirez
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
Seguir
Lectura de 3 min

La largamente esperada temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 finalmente está activa, introduciendo un sistema de rivalidades y un ‘crossover’ con Looney Tunes que nos permite conseguir el atuendo de Bugs Bunny en el pase de batalla. Por supuesto, esa es sola la primera de muchas colaboraciones que va a tener Fortnite durante la temporada y ya podemos confirmar las fechas en que las skins del megapopular juego indie Peak y de personajes de la serie Juego de Tronos (Game of Thrones) llegarán al juego.

Las primeras que anunciaron oficialmente son las de Peak. Los atuendos de los scouts que pueden ver en la imagen a continuación se pondrán a la venta en la tienda en la noche del sábado 21 de marzo de 2026.

- Publicidad -

Al momento de hacer esta nota no sabemos qué objetos cosméticos los van a acompañar, pero nos sentiremos muy decepcionados si el lote no incluye un pico o una mochila retro de Bing Bong.

En cuanto a Juego de Tronos, la llegada de las skins basadas en esta serie a Fortnite fue confirmada por el confiable informante Fire Monkey en su cuenta de Twitter. De acuerdo a la información filtrada, el ‘crossover’ con Game of Thrones llegará a la tienda en la noche del viernes 20 de marzo de 2026 y tendremos atuendos de:

  • Daenerys Targaryen
  • Jon Snow
  • El Rey de la Noche

Todavía no hay imágenes oficiales de las skins, pero seguramente las veremos pronto.

También sabemos que como parte de la colaboración habrán tres mochilas retro, tres picos, dos gestos y un planeador temáticos de Canción de Hielo y Fuego. La skin de Jon Snow será reactiva y la de Daenerys tendrá dos estilos, uno de los cuales tendrá capa y guantes que se pueden poner o quitar.

Estas colaboraciones llegan en un momento de mucha animosidad contra Fortnite. Hay muchos jugadores promoviendo un boicot contra las compras en el juego debido al aumento de precio de las Monedas V y la reducción de recompensas del pase de batalla. Ya veremos si tiene éxito, pero esperamos que sí y que Epic Games revierta esta desición.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.

Más de Fortnite

Nuevo mapa, armas, skins y novedades de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7: Duelo final
 Nuevo mapa, armas, skins y novedades de la…
Nuevo video oficial de Fortnite revela las skins de los ‘brainrots’ Tung Tung Tung Sahur y Ballerina Cappuccina
 Nuevo video oficial de Fortnite revela las skins…
Primera mirada oficial a la skin de Bugs Bunny en Fortnite
 Primera mirada oficial a la skin de Bugs…
Fortnite tendrá un minievento de historia el sábado 14 de marzo, horarios y detalles
 Fortnite tendrá un minievento de historia el sábado…
El modo ‘Salva el mundo’ de Fortnite por fin se volverá gratuito
 El modo ‘Salva el mundo’ de Fortnite por…
Así cambiará el precio de las Monedas V / Pavos y pases de Fortnite
 Así cambiará el precio de las Monedas V…
Más de:
Fortnite Fortnite
Nuevo mapa, armas, skins y novedades de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7: Duelo final
A meses de cumplir 20 años, PS3 recibe una nueva actualización de sistema
Aparte de una nueva colección, Mega Man regresa en el DLC de Sonic Racing: CrossWorlds con fecha confirmada
Fecha, hora y cómo ver la presentación de juegos indies Triple-i Initiative Showcase 2026
Que no te «coma la pantalla» en Dark Scrolls, ya jugamos el nuevo juego de los creadores de Gato Roboto y Gunbrella
Etiquetado:
Compartir este contenido
Foto del avatar
PorJulian Ramirez
Seguir
Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
Artículo anterior Nuevo mapa, armas, skins y novedades de la temporada 2 de Fortnite Capítulo 7: Duelo final
No hay comentarios

Lo último

Así es el espectáculo de One Piece: Grand Pirate Show que se estrena en Universal Studios
Cultura POP
Spider-Man contra La Mano, atropellado por The Punisher y con riesgo de mutación, en el primer tráiler en español latino de Un nuevo día
Cine y TV
Marvel Tokon: Fighting Souls, estas son las notas del parche de la siguiente demo
Esports
El final de Oshi no Ko durará una hora y ya tiene fecha de estreno
Anime y Manga