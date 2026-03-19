Tendremos skins de Peak y de Juego de Tronos en Fortnite, primeros detalles

La largamente esperada temporada 2 de Fortnite Capítulo 7 finalmente está activa, introduciendo un sistema de rivalidades y un ‘crossover’ con Looney Tunes que nos permite conseguir el atuendo de Bugs Bunny en el pase de batalla. Por supuesto, esa es sola la primera de muchas colaboraciones que va a tener Fortnite durante la temporada y ya podemos confirmar las fechas en que las skins del megapopular juego indie Peak y de personajes de la serie Juego de Tronos (Game of Thrones) llegarán al juego.

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Las primeras que anunciaron oficialmente son las de Peak. Los atuendos de los scouts que pueden ver en la imagen a continuación se pondrán a la venta en la tienda en la noche del sábado 21 de marzo de 2026.

Al momento de hacer esta nota no sabemos qué objetos cosméticos los van a acompañar, pero nos sentiremos muy decepcionados si el lote no incluye un pico o una mochila retro de Bing Bong.

En cuanto a Juego de Tronos, la llegada de las skins basadas en esta serie a Fortnite fue confirmada por el confiable informante Fire Monkey en su cuenta de Twitter. De acuerdo a la información filtrada, el ‘crossover’ con Game of Thrones llegará a la tienda en la noche del viernes 20 de marzo de 2026 y tendremos atuendos de:

Daenerys Targaryen

Jon Snow

El Rey de la Noche

Todavía no hay imágenes oficiales de las skins, pero seguramente las veremos pronto.

También sabemos que como parte de la colaboración habrán tres mochilas retro, tres picos, dos gestos y un planeador temáticos de Canción de Hielo y Fuego. La skin de Jon Snow será reactiva y la de Daenerys tendrá dos estilos, uno de los cuales tendrá capa y guantes que se pueden poner o quitar.

Estas colaboraciones llegan en un momento de mucha animosidad contra Fortnite. Hay muchos jugadores promoviendo un boicot contra las compras en el juego debido al aumento de precio de las Monedas V y la reducción de recompensas del pase de batalla. Ya veremos si tiene éxito, pero esperamos que sí y que Epic Games revierta esta desición.

Fortnite es un juego gratis con microtransacciones de pago disponible para PS4, PS5, Xbox One, Xbox Series X|S, Nintendo Swich, Nintendo Switch 2, dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Epic Games Store.