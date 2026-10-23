Tenebris Somnia – Reseña (PC)

Si seguimos por este camino, Latinoamérica se va a convertir en una potencia de los juegos ‘survival horror’ independientes. Chile golpeó primero con los geniales Tormented Souls y pronto nos dará Signal Veil. Colombia tiene Vultures: Scavengers of Death y Argentina nos acaba de impresionar con Tenebris Somnia, una obra de arte del género que combina lo mejor del arte en pixeles estilo retro con secuencias cinematográficas de gran calidad que usan actores reales. Esa atrevida combinación de estilos visuales ya hubiera sido más que suficiente para que fuera notable, pero es que además es un juego excelente.

Sigue en Google Sigue a GamerFocus en Google para no perderte novedades de Tenebris Somnia. Seguir

Controlamos a Julia, una joven estudiante de cine que tras sufrir pesadillas en las que veía a su ex novio Ivan en peligro decide ir a visitarlo solo para confirmar que está bien. Pero al entrar en su apartamento se queda atrapada dentro de un extraño mundo que se parece al nuestro pero está habitado por horribles criaturas. Ahora no solo debe buscar a Ivan, sino descubrir qué está pasando y cómo escapar.

Aunque su estilo visual puede hacernos creer que se trata de una especie de aventura gráfica de terror como los viejos Gabriel Knight o Phantasmagoria, es un survival-horror puro y duro que viene de la línea de Resident Evil y Silent Hill. Contamos con munición limitada para enfrentar los horrores que acechan a Julia y aunque contamos con armas cuerpo a cuerpo que no se rompen, acercarnos para golpear pone en riesgo nuestra salud y las curaciones tampoco abundan.

La estructura básica de Tenebris Somnia no es original y se puede decir que tanto su estilo visual en pixeles como la idea de usar video con actores reales es tomada de otros juegos, pero su ejecución es impecable. El combate exige aprender a posicionarnos y tomar en cuenta el tiempo que toman los ataques, lo que lo vuelve tenso sin necesidad de ser especialmente difícil. Además todos los jefes introducen mecánicas especiales que hacen que estos enfrentamientos sean divertidos, interesantes y con un muy buen nivel de reto.

También hay que destacar el diseño de puzles. Aunque no se alejan de la idea de «encontrar objeto X, combinarlo con Y y usarlo en Z», usualmente requieren soluciones no convencionales y creativas que me sorprendieron gratamente. Darse cuenta de lo que pretendían los desarrolladores con estos acertijos siempre me puso una sonrisa en el rostro y me sentí siempre recompensado por explorar y experimentar.

Quedé fascinado por la jugabilidad de este título, pero mi elemento favorito fue su narrativa. Inicialmente pensé que la idea de Julia buscando salvar a su ex novio no iba a ser más que una excusa para la genial visión estética, pero a la historia se le prestó tanta atención como a todo lo demás. Poco a poco descubrimos detalles muy bien trabajados sobre la relación de los protagonistas y cuando creemos que todo se trataba de una bonita historia de amor, introduce complicaciones inesperadas que resultan en una historia mucho más profunda que se presta a reflexiones importantes sobre las relaciones de pareja y la experiencia de género. Una vez entendemos de qué va la trama, el simbolismo detrás de los puzles y muchas de las secuencias que vemos cobran nuevo sentido.

Pero Tenebris Somnia no es otro Silent Hill sobre «enfrentar la culpa» ni es uno de esos juegos en los que tenemos que ver un ensayo en video de tres horas para entender lo que pasó realmente. Es rico en simbolismo pero la historia es bastante clara. Las ideas sobrenaturales que introduce parecen un poco ridículas al principio, pero el juego las maneja con absoluta seriedad y al final quedé intrigado por conceptos como Desiderium y Relicta, su iconografía alquímica y por la personalidad única que le dan a esta obra. No es exageración ponerla al lado de las películas de Zach Cregger como un perfecto exponente del horror moderno.

También es un juego con un profundo amor hacia el cine. Este no se nota solo en las referencias que hace —las cuales incluyen guiños a películas argentinas como Cuando el mal acecha y El dependiente— sino en la forma en que presenta las vicisitudes de la producción de cine. Las secuencias cinematográficas con actores reales no tienen nada que ver con las tradicionales —y usualmente ridículas— escenas ‘full-motion video’ de los juegos de los 90. Tienen gran calidad y se nota el presupuesto y talento que hay detrás de ellas. Los efectos prácticos que usan lucen geniales y aunque a veces se nota un poco cuando complementan con CGI, siempre me dejaron con la boca abierta.

Aunque algunos pueden considerar que es un título corto —me tomó poco menos de siete horas llegar a los créditos— creo que es la duración perfecta para un juego de este tipo y puede ser muy rejugable. Tiene un final oculto con geniales referencias a otra obra de terror muy querida que vale la pena sacar y los logros/trofeos nos ponen el reto de pasar la aventura usando solo un arma específica. Además, volver a experimentar los primeros acertijos y detalles de la trama tras conocer qué está pasando en realidad nos da una nueva perspectiva.

Esos son demasiados elogios. ¿Acaso este juego es perfecto? Al menos para mí, casi lo es. Hay muy pocas cosas de las que quisiera quejarme. Hubo ocasiones en las que Julia se quedaba atascada en la geometría y casi siempre me ocurría en momentos en que estaba huyendo de los enemigos. Algunos objetos pueden ser difíciles de identificar a simple vista por la simple naturaleza de baja resolución del arte en pixeles y algunas de las secuencias de video tal vez resultaban innecesariamente largas. Ninguno de esos es un gran problema y la verdad es que el juego me gustó tanto que hubiera tenido problema alguno en perdonarle aún más cosas.

Lo repito: Tenebris Somnia es una obra de arte. Un logro absoluto que demuestra el enorme talento Latinoamericano tanto a nivel de desarrollo de videojuegos como de producción cinematográfica. Si son fanáticos del horror es uno de esos títulos que simplemente no se pueden perder.

Reseña realizada con una copia digital de Tenebris Somnia para PC (Steam) provista por New Blood Interactive. Este juego también se encuentra disponible para PlayStation 5, Nintendo Switch y Xbox Series X|S.