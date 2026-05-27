Tenemos nuevos detalles Zero Limit Breakers en preparación para su prueba beta

Seguramente ya lo han visto porque ha aparecido en algunas presentaciones de videojuegos, pero en caso contrario, aquí se los presentamos de nuevo. Zero Limit Breakers será un RPG de acción gratis en la línea de títulos como Genshin Impact, Wuthering Waves y Arknights: Endfield. Sabemos que dentro de poco tendrá una prueba beta y antes de empezar a jugarla pudimos asistir a una presentación con un ‘tour virtual’ de lo que nos espera en el juego.

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Por si no se han enterado, la prueba beta del juego —llamada Prologue Test— comienza el miércoles 10 de junio de 2026 y se extenderá hasta el lunes 15 del mismo mes.

Si están interesados en participar en esta prueba, pueden registrarse en la página oficial del juego o dar clic en el botón ‘Solicitar acceso’ de la página de Steam. Tienen hasta el martes 2 de junio para hacerlo.

Durante nuestro ‘tour virtual’ de Limit Zero Breakers pudimos ver el tutorial de combate en el que aprendimos como funciona el sistema de aplicación de elementos con ataques —como vemos hacer a Adrian con el elemento ‘Rayo’ en el siguiente video— y a crear reacciones al cambiar de personaje y atacar con elementos diferentes. Esto es bastante básico en este tipo de juegos, pero la novedad es el sistema de «reacciones inversas», que harán que los enemigos entren en un estado especial en el que reciben más daño.

También conocimos nuevos personajes como Kaito, Liz y Xion, a la tripulación de la WeaverWhale —la nave que sirve como base de operaciones para los protagonistas— y otras mecánicas de juego como la forja y síntesis de objetos y el sistema de misiones opcionales.

Pero lo que más nos llamó la atención fue conocer a los jefes de incursión o ‘Raid Bosses’ que podemos enfrentar en compañía de hasta tres jugadores más.

Limit Zero Breakers saldrá para dispositivos móviles iOS y Android, y para PC mediante Steam en una fecha aún no anunciada, pero esperamos que sea este mismo año.