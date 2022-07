Hace un mes confirmamos que se acercada una nueva colaboración a CoD y finalmente tenemos todos los detalles. Los peligrosos T-800 (Arnold Schwarzenegger) y T-1000 (Robert Patrick) de Terminator 2: el juicio final se unen como Operadores a Call of Duty: Warzone y Vanguard para participar en las Pruebas de Titanio y en las demás novedades de mitad de la temporada 4: Mercenarios cazarrecompensas.

Si quieren conocer más detalles sobre el contenido de comienzos de esta temporada, sigan este enlace. Ahora, vamos a ver qué llegará en los siguientes meses y comenzaremos con lo que más nos llamó la atención, la colaboración con la icónica película de 1991.

Call of Duty: Warzone/Vanguard x Terminator 2: el juicio final

Vamos a lucir como el T-800 y el T-1000 tal como los interpretaron Arnold Schwarzenegger y Robert Patrick en Terminator 2 gracias a los Paquetes de operador que llegarán tanto a Call of Duty: Warzone como a Vanguard.

El paquete del T-800 incluirá el nuevo operador con sus propios movimiento final, animación de jugada destacada, animación de introducción, planos del rifle de asalto ‘Procesador neuronal’, planos legendarios ‘Aleación de coltán’ y ‘Motorhead’, colgantes ‘Siempre escaneando’ y ‘Regresaré’, un emblema animado y una retícula especial.

Por su parte, el paquete del T-100 tendrá al nuevo operador que también tiene sus propios movimiento final, animación de jugada destacada y animación de introducción. Le acompañan la SMG ‘Metal líquido’, el rifle de asalto ‘Misión persistente’ y la LMG ‘Ladrón de identidad’, el reloj ‘Futuro alternativo’, el emblema animado ‘Persecución’ y la tarjeta animada ‘Imparable’.

Ambos paquetes estarán en la tienda de los juegos en agosto de 2022.

La colaboración de Call of Duty: Warzone/Vanguard con Terminator 2: el juicio final termina con el evento Pruebas de Titanio: Resistencia. Estas serán como las ya conocidas Pruebas de hierro pero aumentando la salud de los jugadores en lugar de reducirla. Además, todos los participantes tendrán un kit para revivir y podrán encontrar armas más poderosas, pero habrán menos recursos en el mapa.

Este modo estará acompañado de ocho misiones que podremos completar para ganar Tokens de 2XP, saltos del pase de batalla y tarjetas de llamada temáticas de Terminator. Quienes completen todas obtendrán el camuflaje para armas ‘Metal líquido’.

Este modo de juego estará disponible a partir del jueves 11 de agosto de 2022 y solo se podrá jugar durante dos semanas.

Otras novedades de mitad de la temporada 4 de Call of Duty Warzone/Vanguard

Evento público: Tierra maldita (Warzone)

Ustedes ya conocen los cofres malditos que se encuentran en el nuevo mapa de Warzone Torreón de la fortuna. En este evento, que comenzará poco antes de la actualización, surgirán zombies alrededor de los Cofres malditos y debemos deshacernos de ellos para recolectar Fragmentos (Wisps), pero los muertos vivientes seguirán apareciendo en hordas más y más agresivas.

Si conseguimos suficientes Fragmentos en el tiempo límite, podremos obtener las recompensas de cofre.

‘Rebirth of the Dead’ (Warzone)

Esta es una nueva versión de Zombie Royale en la Isla Rebirth. Jugaremos en escuadrones para enfrentar a otros jugadores, pero todos los que sean derrotados regresarán como zombis.

Es posible volver a ser humano consiguiendo cuatro antivirales que se encuentran en cajas, estaciones de compra, derrotando a otros jugadores (2) o ejecutando un movimiento final contra otro jugador (4). Además de revivir, esta última opción nos recompensará con una Tarjeta de llamada.

Durante la partida también se llenará un ‘Medidor de infestación’ a medida que eliminamos zombis. Una vez se llene, todos los jugadores eliminados regresarán como zombis. Ganar una partida como humano nos recompensará con la Tarjeta de llamada ‘El último con vida’.

El modo ‘Rebirth of the Dead’ estará disponible en Call of Duty: Warzone con la llegada de la actualización.

Nuevo mapa: Desolación (Vanguard)

Un mapa pequeño-mediano en una villa destruida en medio del pacífico.

Nueva arma: Vargo-S (Vanguard y Warzone)

Este rifle de asalto no tiene mucho poder, pero su manejo y alcance resultan muy confiables. Se podrá desbloquear completando un desafío o comprándola en la tienda.

Nuevo operador: Ikenna Olowe (Vanguard y Warzone)

Este miembro de la Fuerza de tarea Inmortales viene de Nigeria para unirse a Butcher y Hendry. Se podrá adquirir comprando su paquete de operador en la tienda de los juegos.

Nuevos objetos

Globo de reposicionamiento (Caldera)

SUV blindada con aceleración nitro (Caldera)

¿Cuándo llega la actualización de mitad de temporada 4 a Call of Duty: Warzone y Vanguard?

El nuevo contenido estará disponible para ambos juegos a partir del miércoles 27 de julio de 2022. La actualización se podrá descargar en Vanguard a partir de las 11:00 a.m. (hora de Colombia, México, Perú y Ecuador) del día anterior. La actualización para Warzone estará lista el mismo miércoles a las 11:00 a.m.

Fuente: blog oficial de la franquicia