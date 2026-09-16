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Todo sobre el regreso de Terranigma: fecha, ediciones especiales, cambios, mejoras, precios y más

La resurrección comienza.

Julian Ramirez
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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha...
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Los veteranos fanáticos de los RPG de la era de los 16-bit estamos muy emocionados por el anuncio de una nueva versión de Terranigma (Tenchi Sōzō), el clásico juego de 1995 desarrollado por Quintet para SNES que nunca llegó a salir de forma oficial en América. El estudio Clear River Games reveló nuevos detalles sobre el nuevo ‘port’, incluyendo su fecha de lanzamiento, plataformas, las diferentes ediciones especiales que se pondrán a la venta y las mejores de «calidad de vida» que tendrá.

Primero lo primero. La fecha de lanzamiento de este juego será el 14 de enero de 2027 para PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X|S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2 y para PC mediante Steam y GOG. Pueden ver su nuevo tráiler a continuación.

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De acuerdo a este avance, la nueva versión de Terranigma tendrá dos formas diferentes de ser jugado:

  • Modo Original – La misma experiencia del juego de 1995
  • Modo Arranged – El mismo juego pero con la posibilidad de salvar y guardar partida en cualquier parte, rebobinar la acción, minimapa, dificultad ajustada, daño potenciado de ciertas magias.

Las mejoras de «calidad de vida» que tendrá en ambos modos de juego son:

  • Ventana de estado en el marco de la pantalla
  • Nuevo sistema de control
  • Diferentes relaciones de aspecto de la imagen
  • Filtros de imagen

También tendremos una sección de Museo de extras con «tesoros del pasado» que harán que la experiencia de Terranigma sea completa:

  • Reproductor de la música del juego
  • Galería con las imágenes de las cajas de diferentes versiones de Terranigma
  • Manuales escaneados
  • Galería con el arte conceptual de Kamui Fujiwara para el juego

En su lanzamiento, esta nueva versión de Terranigma tendrá varias ediciones. La edición estándar tendrá un costo de $39.99 dólares estadounidenses/euros para PS5 y Xbox y $44.99 en Switch 2 (no conocemos aún los precios localizados para Latinoamérica) y en su lanzamiento habrá una edición física limitada con portada metalizada y una edición con caja metálica (Steelbook) que costará $64.99

Terranigma también tendrá una edición de colección llamada Gaia Edition que incluye lo siguiente:

  • Juego físico completo
  • Caja de lujo con una nueva ilustración de Kamui Fujiwara
  • Figura exclusivadde Yomi
  • Librillo
  • Caja metálica (Steelbook)
  • Banda sonora en CD
  • Prendedor
  • Caja de música
  • Libro de arte
  • Mapa

Esta edición tendrá un costo de $199.99 dólares americanos y al menos de momento parece exclusiva de la tienda de Clear River Games.

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Gamer desde que tiene memoria. Julián comenzó a escribir sobre videojuegos en la época de los "blogs" a principios de los años 2000 y no ha parado de escribir en internet desde entonces.
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