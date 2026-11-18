El ya clásico manga de carreras de Shūichi Shigeno, Initial D, que debutó en 1995, continúa siendo relevante luego de 31 años. En esta ocasión, la popular obra sobre automovilismo llega tendrá una colaboración con Test Drive Unlimited Solar Crown a través de un nuevo paquete de contenido descargable (DLC) de tiempo limitado, el cual forma parte de la más reciente actualización de mitad de temporada para la versión de PlayStation 5.

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¿Cuál es el contenido de la colaboración entre Test Drive Unlimited Solar Crown y Initial D?

Este contenido descargable titulado «Initial D — Tribute to Keisuke Takahashi bundle«, incorpora tanto elementos cosméticos inspirados en el anime y el manga. Además, junto al DLC se introduce el nuevo modo de juego «Duel». Esta modalidad recrea las icónicas carreras de Initial D mediante enfrentamientos uno a uno en carreteras de montaña durante la noche, abarcando rutas tanto de ascenso como de descenso. En este modo, el ganador no solo se define por cruzar primero la meta, sino también por la cantidad de daños recibidos en el vehículo. Además, los jugadores pueden elegir entre gráficos tradicionales o un estilo visual que emula los vistos en el anime.

Al obtener el DLC podremos manejar el automóvil «RX-7 Series 6 Type-R (FD3S) de Keisuke Takahashi», una versión moderna del vehículo del personaje en la obra de Shūichi Shigeno. Asimismo, Keisuke Takahashi aparece en el asiento del copiloto y en algunas escenas cinematográficas donde realiza preguntas a los usuarios sobre la Initial D. El DLC, también incluye dos eventos en vivo con cuatro duelos protagonizados por Keisuke, contratos de taxi, de entrega y ocho desafíos en la pestaña «Live» que otorgan recompensas exclusivas. Para completar la ambientación, se añadió una estación de radio de música Eurobeat —que suena por defecto en los contratos de entrega de autos— con temas emblemáticos del anime como «Déjà Vu», «Gas Gas Gas» y «Running in the 90s». Finalmente, los fanáticos podrán adquirir este paquete en la tienda dentro del juego desde el 12 de noviembre de 2026 hasta el 24 de marzo de 2027.

Fuente: canal oficial de Playstation en YouTube